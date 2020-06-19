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غزة تستأنف النشاط الرياضي ببطولة للفروسية ودوري كرة القدم

أحد الفرسان خلال قفز السدود ببطولة الفروسية في غزة (رويترز)
أحد الفرسان خلال قفز السدود ببطولة الفروسية في غزة (رويترز)
18/6/2020

استأنف فرسان وفارسات في قطاع غزة ارتدوا سراويل ركوب الخيل والقمصان والخوذات المزودة بالشارات منافسات قفز الحواجز المحلية يوم الخميس بعد تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا.

وأوقف الاتحاد الفلسطيني للفروسية فصول ركوب الخيل والمنافسات المحلية في أواخر فبراير/شباط الماضي كإجراء احترازي بسبب انتشار الوباء، في ضربة لواحد من الأنشطة الرياضية القليلة في القطاع الفقير المكتظ بالسكان.

وأصبح ركوب الخيل في غزة ذا شعبية خلال السنوات الثلاث الماضية.

ووفقا للاتحاد، فقد زاد عدد الفرسان والفارسات إلى 200، شارك منهم 160 فارسا وفارسة في البطولة التي نظمت في نادي الجواد نهاية العام الماضي.

ويشارك نحو 100 فارس وفارسة في البطولة الحالية التي بدأت الخميس وتستمر لمدة يومين.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد الفلسطيني للفروسية سامي زيارة إن فترة التوقف ستجبرهم على تمديد الموسم حتى أوائل عام 2021.

وقالت الفارسة هلا البطراوي (12 عاما) "أنا سعيدة أني عدت للبطولات، أنا وحصاني ديزل، وأتمنى أن أحقق المركز الأول".

وينقسم المتنافسون إلى 6 فئات، ويعرف الكثيرون الفئة الأصغر سنا -التي تضم فرسانا وفارسات تحت سن العاشرة- باسم "السنافر".

وقال الفارس محمد السعدي (16 عاما) وهو يقف بجانب حصانه "بلوتونيوم" "أنا تدربت كثيرا حتى أسترجع لياقتي، وأريد أن أثبت نفسي في هذه البطولة".

وجلس المتابعون حول طاولات تفصلها أحواض الزهور مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي، وهللوا مع عبور الفرسان والفارسات خط النهاية، وصفقوا لمن تعثر أو سقط.

وسجل قطاع غزة -الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)- 72 إصابة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة.

ولن يتوقف أمر عودة الحياة إلى الرياضة في غزة على الفروسية فقط، حيث ستستأنف مباريات دوري كرة القدم المحلي يوم الجمعة وفقا لما أعلنه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

المصدر : رويترز

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