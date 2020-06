ثروته تخطت 400 مليون دولار.. كيف أفلس تايسون؟ وما قصة عودته مليونيرا؟

تعافى بطل العالم السابق في الملاكمة مايك تايسون من الأزمة المالية التي عانى منها قبل سنوات عديدة، حيث سدد ديونه وكوّن ثروة مجددا أدخلته في عداد المليونيرات.

ووصلت ثروة تايسون (53 عاما) أكثر من 400 مليون دولار في فترة التسعينيات التي كان مسيطرا فيها على لقب الوزن الثقيل، لكنه عانى من انتكاسة كبرى، وأضاع كل ثروته بسبب سوء إدارته لها وغرقه في ملذاته حتى أعلن إفلاسه عام 2003.

ولم يفقد تايسون ثروته فقط، بل استدان نحو 23 مليون دولار، مما جعله يعاني بعدما كان يعيش حياة مترفة مع عقارات ضخمة وأسطول سيارات فارهة.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن تايسون كان أحد أشهر الرجال على هذا الكوكب في التسعينيات، حتى إنه أقام حفلا أسطوريا في عيد ميلاده الثلاثين حضره 700 شخصية بارزة منهم الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب.

وبلغ تبذير تايسون أنه اشترى لزوجته السابقة روبن جيفنز حوض استحمام من الذهب الخالص بلغ سعره 2.2 مليون دولار، إلى جانب حبه لاقتناء الساعات والمجوهرات، ومنها ساعة واحدة قيمتها 800 ألف دولار.

كما اقتنى نمرين بـ140 ألف دولار، وكان يحتفظ بهما في حديقة قصره، وينفق على طعامهما 190 ألف دولار سنويا.

ولكن بطل العالم بدأ يراجع نفسه ويقوّم حياته بعدما قبض عليه بتهمة حيازة الكوكايين والقيادة تحت تأثير المخدرات في 2005، حيث بدأ في إيجاد نسخة معدلة من نفسه، وشارك في بعض الأعمال التمثيلية الكوميدية، كما نجح في عالم البودكاست.

وأخيرا أصبح من رجال الأعمال بمشاركته ألكي ديفيد، صاحب إمبراطورية القنب التي تربح أكثر من 600 ألف دولار شهريا، مما دفعه للتوسع في التخطيط لزراعة 418 فدانًا من الأعشاب غير المجرّمة في أميركا.

وبعدما تعلم تايسون من أخطاءه السابقة، نجح أسطورة الوزن الثقيل في الملاكمة بتسوية ديونه، وجمع ثروة جديدة تقدر بأكثر من ثلاثة ملايين، مرشحة للتضاعف في أول نزال يخوضه بعد إعلانه مؤخرا العودة للملاكمة.