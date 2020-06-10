هل حانت نهاية المايسترو فيدرر؟.. انتكاسة الإصابة تبعده حتى 2021

أعلن نجم التنس السويسري الشهير روجر فيدرر -الذي حصد 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى- اليوم الأربعاء أنه سيغيب عن البطولات حتى نهاية موسم 2020 الجاري بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية في الركبة قبل أسابيع قليلة فقط.

وعانى فيدرر من الإصابة خلال بطولة أستراليا المفتوحة 2020، حيث خرج من الدور قبل النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش ولم يشارك في أي بطولة من يومها.

وخضع النجم السويسري المخضرم لعملية جراحية في الركبة اليمنى في فبراير/شباط الماضي لكنه أشار إلى أنه اضطر للخضوع لعملية ثانية في الركبة نفسها بعد تعرضه لانتكاسة خلال إعادة التأهيل بعد العملية الأولى.

وقال فيدرر "38 عاما" عن ذلك "قبل أسابيع قليلة وبعد تعرضي لانتكاسة خلال مراحل إعادة التأهيل الأولى اضطررت للخضوع لعملية جراحية ثانية بالمنظار في الركبة اليمنى".

وفي ظل توقف بطولات تنس المحترفين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، لا يعرف بعد عدد البطولات التي سيغيب عنها فيدرر فعليا في هذا الموسم.

وكان فيدرر خضع لعملية في الركبة في 2016 وغاب بسببها عن النصف الثاني لذلك الموسم.

ولدى عودته للبطولات في 2017 لم تكن هناك أي آثار للغياب عن الملاعب على أدائه وفاز بلقب أستراليا المفتوحة لينهي صياما عن التتويج في البطولات الكبرى استمر لنحو خمسة أعوام، كما حصد لقب ويمبلدون في وقت لاحق من العام نفسه.

وعبر موقع تويتر قال فيدرر، "والآن وعلى غرار ما فعلت قبل انطلاق موسم 2017، فإنني أخطط للابتعاد للفترة المطلوبة حتى أكون جاهزا بنسبة 100% وحتى أتمكن من تقديم أفضل مستوى".

وأضاف "سأفتقد جمهوري والبطولات كثيرا لكني أتطلع لرؤية الجميع في البطولات من جديد في بداية موسم 2021".