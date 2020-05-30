كيف يصبح تايسون بطلا للعالم في الملاكمة مرة أخرى؟

بعد قرار بطل العالم السابق في الوزن الثقيل للملاكمة مايك تايسون العودة إلى رياضة "الفن النبيل"، فإن احتمالات تتويجه مرة أخرى بلقب بطولة العالم تظل قائمة.

ورغم أن تايسون سيتم عامه الرابع والخمسين في 30 يونيو/حزيران القادم، فإنه أظهر لياقة بدنية وفنية عالية خلال مقاطع الفيديو المصورة لبعض تدريباته، كما أن حالته البدنية والصحية تمكنه من الحصول على ترخيص الملاكمين المحترفين الذي لا يشترط سنا معينة.

ومن الممكن أن يصبح تايسون أكبر ملاكم يتوّج بلقب العالم للوزن الثقيل، كما كان أصغر من فاز به في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1986، وعمره 20 عاما فقط.

وأوضح رئيس المجلس العالمي موريسيو سليمان أنه لكي تتم إعادة اعتماد تايسون، يجب أن يكون لديه رخصة، وعندها سيتعين عليه خوض نزال حقيقي وليس لصالح الجمعيات الخيرية كما أعلن لتبرير عودته إلى حلبات الملاكمة.

وقال سليمان إنه سيتعين على تايسون الحصول على الترخيص من لجنة نيفادا الرياضية، قبل أي نزال معتمد، مشيرا إلى أن الترخيص لا يكلف سوى 50 دولارا فقط في ولاية نيفادا الأميركية.

وأضاف أنه سيخضع لفحص بدني واختبار لفيروس نقص المناعة، إضافة إلى فحص للنظر وتصوير الدماغ بأشعة الرنين المغناطيسي، وهي أشياء لا غنى عنها ليصبح الملاكم محترفا، حتى يستطيع المنافسة على لقب العالم.