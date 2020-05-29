ميسي يتراجع أمام رونالدو.. فيدرر أعلى الرياضيين دخلا وصلاح يحقق مركزا متقدما

تصدّر السويسري روجر فيدرر قائمة الرياضيين الأعلى أجرا لعام 2020، بعد أن أزاحت أزمة فيروس كورونا المستجد نجم كرة القدم ليونيل ميسي من القمة، وفقا لتقرير مجلة فوربس السنوي الذي نشرته اليوم الجمعة.

وربح أسطورة التنس السويسري -الحاصل على عشرين لقبا في البطولات الأربع الكبرى- 106.3 ملايين دولار في آخر 12 شهرا، ليتقدم أربعة مراكز، ويصبح أول لاعب تنس يتصدر هذه القائمة.

وجاء بعده نجوم كرة القدم كريستيانو رونالدو (105 ملايين دولار)، وميسي (104 ملايين دولار)، ونيمار (95.5 مليون دولار)، ثم لاعب كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس (88.2 مليون دولار) في قائمة الخمسة الأوائل.

واحتل النجم المصري محمد صلاح المركز 34 عالميا، والموقع الرابع بين لاعبي كرة القدم، بمداخيل قدرت بـ35.1 مليون دولار.

وقال كيرت بادنهاوزن كبير محرري فوربس "تسبب وباء كورونا في تقليص رواتب ميسي ورونالدو، وفتح الباب أمام لاعب تنس ليتصدر تصنيف الرياضيين الأعلى أجرا لأول مرة".

وتخطت لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا (37.4 مليون دولار) -المصنفة 29 في القائمة- منافستها سيرينا وليامز (36 مليون دولار)، لتصبح الرياضية الأعلى أجرا، وهما السيدتان الوحيدتان في القائمة.

وهيمن لاعبو كرة السلة على القائمة بوجود 35 لاعبا ضمن أول مئة اسم، مقابل 14 لاعبا لكرة القدم، وستة من لاعبي التنس.