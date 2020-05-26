البث الحي
رياضات أخرى

بطلها الأسطورة محمد علي.. 55 عاما على أفضل صورة بالقرن العشرين

الصورة التي فازت بالأفضل في القرن العشرين يحملها أحد الرعاة بمزاد خيري
الصورة التي فازت بالأفضل في القرن العشرين يحملها أحد الرعاة بمزاد خيريغيتي إيميجز
26/5/2020

وافق أمس الاثنين مرور 55 عاما على التقاط أفضل صورة في القرن العشرين، وذلك خلال نزال تاريخي بين بطلي العالم في الوزن الثقيل بالملاكمة، محمد علي وسوني ليستون.

ففي الخامس والعشرين من مايو/أيار عام 1965 التقط المصور نيل ليفر، الصورة أثناء وقوف البطل الأميركي الراحل محمد علي منفعلا وهو يصرخ في وجه ليستون الممدد على الأرض من تأثير ضربة قاضية أنهت النزال لصالح علي.

وكان أسطورة الملاكمة محمد علي يصرخ قائلا موجها كلامه إلى ليستون، "انهض وقاتل أيها الأحمق"، نظرا لأن النزال سبقته مناوشات بين الملاكمَيْن.

واختارت مجلة "سبورتس إليسترايتد" الرياضية الأميركية تلك الصورة، الأفضل في القرن الماضي.

ويعد محمد علي أبرز ملاكم في تاريخ لعبة الفن النبيل، وتوفي في الثالث من يونيو/حزيران عام 2016 عن عمر ناهز 74 عاما، بعد صراع طويل مع مرض الشلل الرعاش.

المصدر : ماركا

حول هذه القصة

المزيد من رياضات أخرى
الأكثر قراءة