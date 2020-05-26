بطلها الأسطورة محمد علي.. 55 عاما على أفضل صورة بالقرن العشرين

وافق أمس الاثنين مرور 55 عاما على التقاط أفضل صورة في القرن العشرين، وذلك خلال نزال تاريخي بين بطلي العالم في الوزن الثقيل بالملاكمة، محمد علي وسوني ليستون.

ففي الخامس والعشرين من مايو/أيار عام 1965 التقط المصور نيل ليفر، الصورة أثناء وقوف البطل الأميركي الراحل محمد علي منفعلا وهو يصرخ في وجه ليستون الممدد على الأرض من تأثير ضربة قاضية أنهت النزال لصالح علي.

On this day in 1965, Neil Leifer took one of the most iconic sports photos ever of Muhammad Ali standing over Sonny Liston. In 2001, Leifer would recreate the shot with Ali and his son, Assad. pic.twitter.com/TgEocgfgtZ — Sporting News (@sportingnews) May 25, 2020

وكان أسطورة الملاكمة محمد علي يصرخ قائلا موجها كلامه إلى ليستون، "انهض وقاتل أيها الأحمق"، نظرا لأن النزال سبقته مناوشات بين الملاكمَيْن.

Tomorrow marks the 55th Anniversary of 🇺🇸 Muhammad Ali’s KO1 victory over 🇺🇸 Sonny Liston in their rematch. Let the debate begin. Did Liston take a dive? A punch certainly landed, but did it do enough to keep the big fella down? #boxing pic.twitter.com/o3Xip2e71n — GM Ross (@CanadianBoxiana) May 24, 2020

واختارت مجلة "سبورتس إليسترايتد" الرياضية الأميركية تلك الصورة، الأفضل في القرن الماضي.

ويعد محمد علي أبرز ملاكم في تاريخ لعبة الفن النبيل، وتوفي في الثالث من يونيو/حزيران عام 2016 عن عمر ناهز 74 عاما، بعد صراع طويل مع مرض الشلل الرعاش.