بطلها الأسطورة محمد علي.. 55 عاما على أفضل صورة بالقرن العشرين

وافق أمس الاثنين مرور 55 عاما على التقاط أفضل صورة في القرن العشرين، وذلك خلال نزال تاريخي بين بطلي العالم في الوزن الثقيل بالملاكمة، محمد علي وسوني ليستون.

ففي الخامس والعشرين من مايو/أيار عام 1965 التقط المصور نيل ليفر، الصورة أثناء وقوف البطل الأميركي الراحل محمد علي منفعلا وهو يصرخ في وجه ليستون الممدد على الأرض من تأثير ضربة قاضية أنهت النزال لصالح علي.

On this day in 1965, Neil Leifer took one of the most iconic sports photos ever of Muhammad Ali standing over Sonny Liston.

In 2001, Leifer would recreate the shot with Ali and his son, Assad. pic.twitter.com/TgEocgfgtZ

