الأسبوع الحزين.. انتحار مصارعة يابانية وغرق مصارع أميركي حاول إنقاذ ابنه

بعد أيام قليلة من وفاة المصارع الأميركي شاد غاسبرد غرقا في البحر لقيت المصارعة اليابانية هانا كيمورا مصرعها، في أسبوع قاس على اللعبة القتالية الاستعراضية.

وأعلنت الشركة المروجة للمصارعة البالغة 22 عاما والتي كانت إحدى نجمات برامج شركة نتفليكس التي تذاع في التلفزيون الياباني أنها توفيت صباح أول أمس السبت، دون الإفصاح عن أسباب الوفاة.

ورجحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن وفاة هانا ناجمة عن إيذاء نفسي نتيجة تعرضها لحملة ضخمة من التنمر والمضايقات على شبكات التواصل الاجتماعي دفعتها للانتحار.

وأشارت الصحيفة إلى أن هانا نشرت قبل وفاتها بساعات عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة لها مع قطتها، وكتبت عليها "وداعا"، وسبقتها منشورات عدة قالت في إحداها أنها تتلقى يوميا نحو مئة رسالة تؤذيها نفسيا.

كلمات رائعة من ذا روك عن شاد غاسبرد " غرق شاد في المحيط ، ولكن ليس قبل أن يأمر رجال الإنقاذ بإنقاذ ابنه البالغ من العمر 10 سنوات أولاً.

هذا هو حب الأب.

هذا أمر صعب تخيلة

الحب والنور لعائلة شاد.

وروح المحارب الخاص بك تعيش من خلال ابنك " . pic.twitter.com/q0zUe03t7f — HERO MAN (@hheeroman) May 22, 2020

وسادت حالة من الحزن والصدمة في وسط لعبة المصارعة الحرة بعد إعلان وفاة هانا، خاصة أنها جاءت في نفس أسبوع وفاة المصارع المحبوب شاد غاسبرد (39 عاما) أثناء محاولته إنقاذ ابنه من الغرق في البحر.

وتم إنقاذ ابنه البالغ عشر سنوات، لكن الأمواج العالية جرفت غاسبرد، وعثر خفر السواحل الأميركي على جثته بالقرب من أحد شواطئ كاليفورنيا.