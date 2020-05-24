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صحيفة سعودية تنفي خبرا نشرته عن استضافة المملكة نزال تايسون وهوليفيلد

لقطة من آخر نزال جمع بين تايسون وهوليفيلد في عام 1997
لقطة من آخر نزال جمع بين تايسون وهوليفيلد في عام 1997غيتي إيميجز
24/5/2020

بعد أن أعلنت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية عن استضافة المملكة نزالا وصفته بالتاريخي بين بطلي العالم السابقين في الملاكمة مايك تايسون وإيفاندر هوليفيلد، حذفت الخبر، ونفت صحته على لسان أحد المسؤولين.

ونقلت الصحيفة تأكيد رئيس مجلس إدارة شركة تحدي المهارة للترفيه الأمير خالد بن عبد العزيز على عدم دقة خبر استضافة السعودية نزال الأسطورتين، وذلك بعد أن حذفت الخبر الذي نشرته عن إقامة النزال تحت عنوان "حدث خيري منتظر بالدرعية خلال شهرين.. نزال تاريخي بين أسطورتي الملاكمة تايسون وهوليفيلد بالرياض يوليو المقبل".

وقالت الصحيفة السعودية إن المواجهة تعد إعادة للنزال التاريخي بين بطلي العالم السابقين الذي جرى في 1997 وانتهى بعضّ تايسون أذن هوليفيلد، ليتم بعدها استبعاده من الملاكمة لفترة وتغريمه ماليا.

وأغفلت الصحيفة أن محركات البحث ستظهر الخبر حتى وإن حذفته من الموقع، خاصة وأن العديد من الصحف تبعتها في نشر الخبر نفسه.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت أن النزال الذي يحلم به عشاق لعبة "الفن النبيل"، والذي سيجمع بين أسطورتي الملاكمة هوليفيلد (57 عاما) وتايسون (53 عاما)، من المنتظر إقامته في الدرعية بالمملكة السعودية يوم 11 يوليو/تموز المقبل.

وهاجم بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هيئة الترفيه، مطالبين بعدم إقامة مثل هذه الفعاليات التي تكبّد خزينة المملكة مليارات الريالات السعودية.

وأعلن تايسون وهوليفيلد عودتهما من الاعتزال في الأيام الماضية وخوض نزالات من أجل أعمال خيرية، ونشرا مقاطع مصورة لتحضيراتهما استعدادا لخوض النزالات التي لم يعلن عن تفاصيل أخرى بشأنها بشكل رسمي حول أطرافها أو مواعيدها أو الجهات المنظمة.

المصدر : الصحافة السعودية

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