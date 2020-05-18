أنهى "ملل" ترامب.. عودة النشاط الرياضي الأميركي من بوابة الغولف

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعودة المنافسات المباشرة للغولف، بعد بث منافسات ودية لاثنين من اللاعبين ضد اثنين آخرين في حدث خيري هو الأول من نوعه بين لاعبين بارزين منذ توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي وباء كورونا.

وزامل روري مكيلروي، المصنف الأول عالميا والقادم من إيرلندا الشمالية، الأميركي داستن جونسون في فريق واحد لمواجهة الثنائي ريكي فاولر وماثيو وولف، في حدث مرتقب من المشجعين، لأنه من المنافسات الرياضية النادرة التي تبث مباشرة في هذه الفترة.

وقال ترامب لمحطة "أن بي سي سبورتس" التلفزيونية "كان من الرائع مشاهدة ذلك. لقد شعرت بالملل بعض الشيء من متابعة بطولات للغولف مر عليها عشر سنوات وتدرك الفائز بها بشكل مسبق".

والتزم اللاعبون بتعليمات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس، حيث ابتعد كل لاعب عن الآخر بمسافة 1.8 متر على الأقل مع استخدام أدواته ودون وجود مساعدين وكذلك دون حضور المشجعين.

ويشتهر ترامب بحب الغولف، وسبق أن خاض منافسات ودية مع لاعبين سابقين منهم تايغر وودز وجاك نيكلاس ومكيلوري نفسه الفائز بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى، والذي انتقد منذ أيام كيفية تعامل الرئيس الأميركي مع أزمة فيروس كورونا.