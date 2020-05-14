بعد فيديوهات تدريباته.. هل ترحب الملاكمة بعودة تايسون؟

قال إيدي هيرن مروج مباريات الملاكمة إنه قد يرغب في رؤية مايك تايسون بطل العالم السابق في الوزن الثقيل وهو يلاكم مرة أخرى، لكنه أبدى تشككه في ما إذا كانت الرياضة سترحب بعودة الملاكم البالغ من العمر 53 عاما إلى الحلبة مجددا.

واجتذب تايسون -الذي أصبح أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل على مر العصور عندما هزم في الـ20 من عمره تريفور بربيك في 1986- اهتمام عالم الملاكمة عندما نشر مقاطع مصورة لتدريباته على إنستغرام وقال إنه يدرس خوض نزالات استعراضية من أجل جمع أموال لأعمال خيرية.

وأبلغ هيرن قناة الملاكمة البريطانية التلفزيونية "أعتقد أنني سأحب رؤيته لكن.. هل هناك بعض عدم المسؤولية في السماح لملاكم أسطورة يبلغ من العمر 53 عاما بالعودة للحلبة؟".

وأضاف "تلقيت رسالة من شخص ما يقول إنه يرغب في التحدث معي حول مايك. يبدو خطيرا للغاية. هل يمكن أن يعود وعمره 53 عاما ويسبب بعض الأضرار؟ هل ينبغي علينا أن نشجع أحد الملاكمين العظماء عبر العصور على ذلك؟".

وتابع "هناك خيط رفيع وقد تجاوزته بالفعل عدة مرات.. بين نزاهة الرياضة ومتعة تحقيق أرقام.. وظيفتنا هي تحقيق أرقام لمحطات البث التلفزيوني لكن علينا أيضا الحفاظ على الأمور قريبة من إطارها الصحيح بأكبر قدر ممكن".

كما نشر إيفاندر هوليفيلد بطل العالم السابق في الوزن الثقيل تسجيلا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتدرب، مما أثار تكهنات بأنه قد يعود من الاعتزال لمواجهة غريمه القديم تايسون.