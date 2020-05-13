البث الحي
رياضات أخرى

مدون يدفع 800 ألف دولار مقابل قميص وعشاء مع لاعب كرة قدم أميركية

برادي وسط الجماهير بعد تتويج فريقه بالدوري الأميركي (رويترز)
برادي وسط الجماهير بعد تتويج فريقه بالدوري الأميركي (رويترز)
13/5/2020

فاز لانس ثيرتياكر المدون في يوتيوب بمزاد خيري يتضمن عشاء مع توم برادي لاعب تامبا باي بوكانيرز المنافس في دوري كرة القدم الأميركية، مقابل ثمانمئة ألف دولار.

وقال ثيرتياكر (25 عاما) لموقع "تي إم زي" إنه كان على استعداد لدفع مبلغ حتى مليوني دولار من أجل الفوز بعشاء مع مثله الأعلى.

ويتضمن المزاد تذكرة لمباراة برادي الأولى مع فريقه الجديد، بالإضافة إلى قميصه وأدواته في تلك المباراة.

وستذهب الأموال لتقديم الطعام للعائلات المتعثرة خلال جائحة فيروس كورونا.

ورحل برادي (42 عاما) عن نيو إينجلد باتريوتس نهاية الموسم الماضي، بعدما قاده للقب ست مرات.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من رياضات أخرى
الأكثر قراءة