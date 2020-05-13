رفضَ دعم الرعاة بعد تأجيل الأولمبياد.. بطل سلاح ياباني يعمل بتوصيل الطعام

بعد حالة الارتباك التي سادت الاستعدادات عقب تأجيل أولمبياد طوكيو، عمل بطل لعبة سلاح الشيش الياباني ريو مياكي في خدمة أوبر إيتس لتوصيل الطعام إلى المنازل، للحفاظ على لياقته والحصول على المال خلال فترة العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي مارس/آذار، اتخذت اللجنة الأولمبية الدولية قرارا لا سابق له بتأجيل الأولمبياد لمدة عام واحد، بسبب تفشي مرض كوفيد-19.

ويعد مياكي أحد الأبطال المحليين في السلاح، وبعدما نال فضية منافسات الفرق في أولمبياد لندن 2012، تلقى دعما من الرعاة قبل انطلاق الألعاب الأولمبية في بلاده، لكن مع إلغاء كل البطولات أو تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد، شعر البطل الشاب أنه ليس من المقبول حصوله على أموال الرعاة.

وقال مياكي "ما زال غير واضح كيف سأشارك في الأولمبياد. أعتقد أن من الوقاحة الحصول على أموال في الوقت الحالي لذا طلبت (من الرعاة) إيقاف (عقود الرعاية) في الوقت الحالي".

وقال مياكي إنه في ظل عدم إمكانية الذهاب إلى مراكز التدريب خلال إجراءات العزل العام في اليابان، بحث عن طرق أخرى لكسب المال والحفاظ على لياقته في الوقت ذاته.

وكان توصيل الطعام باستخدام دراجته الوسيلة المناسبة لتحقيق هدفه، مشيرا إلى أنه استمتع بالمرونة في العمل.

ويحصل مياكي على ألفي ين ياباني (18.60 دولارا) نظير العمل ليوم واحد في أوبر إيتس، لكن بالإضافة إلى المال الذي سبق له ادخاره فهو يستطيع العيش من دون الاعتماد على عقود الرعاية، كما يبحث عن وسائل أخرى لكسب المال وتتعلق بالتدريبات.

وأضاف لاعب الشيش الذي كان يعمل في أوبر إيتس على مدار الأسبوعين الماضيين، "الآن أصرف من مدخراتي من أجل العيش لذا يجب علي أن أكسب المال بنفسي. اعتقدت أيضا أن العمل في أوبر إيتس سيسمح لي بالحفاظ على لياقتي".

ومع زيادة الطلب على توصيل الطعام خلال جائحة فيروس كورونا، فهناك ما يكفي من العمل كما لا يتطلب الأمر الاختلاط مع أشخاص آخرين بفضل سياسة عمل أوبر إيتس بترك الطعام خارج المنزل.

وقال مياكي "المخاطرة بالإصابة بفيروس كورونا منخفضة. رغم الاعتقاد أنه يحدث اختلاط كبير مع الناس بسبب توصيل الطلبات، فوفقا لنظام العمل، يجب ترك الطلبات خارج المنزل لذا لا يوجد أي اختلاط، ويكون الاختلاط الوحيد وقت استلام الطعام من موظفي المطاعم".

ولا يعلم مياكي -الذي كان يستعد لخوض التصفيات المؤهلة للأولمبياد- متى يستطيع العودة للتدريبات.

وقال "سلاح الشيش رياضة لا تتوافق مع الأوضاع الحالية، لأننا لا نستطيع التدرب دون تجمع اللاعبين. هذا مؤسف حقا، أريد العودة لوضع يستطيع فيه الجميع التدرب بحرية ودون أي قلق".