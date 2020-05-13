"كابادي" و"بوسابول" وصفع وركل.. تعرف على أغرب الرياضات والألعاب في العالم

جميعنا يعرف الرياضات الأكثر شعبية في العالم، وكثير منا سمع عن بداياتها ومراحل تطوّرها. لكن ماذا لو حدّثك أحدهم عن شغفه بمسابقة الصفع على الوجه أو سباق حمل الزوجة، ماذا سيكون ردّك؟

في هذا التقرير، يستعرض موقع "ستاديوم تاك" الأميركي مجموعة من أغرب المسابقات والرياضات في مختلف أنحاء العالم.

الغوص في المستنقع

هي مسابقة سباحة في المياه الموحلة لمسافة حوالي 110 أمتار، والشيء الوحيد الذي تشترك فيه لعبة الغوص في المستنقع مع رياضات الغوص التقليدية هو المعدات. نُظمت أول بطولة عالم لهذه الرياضة في بلدة ليانرتيد ويلس الويلزية عام 1985. والرقم القياسي العالمي للعبة هو 1.18.81 دقيقة.

بوسابول

البوسابول هي لعبة تمزج بين الكرة الطائرة وكرة القدم والجمباز والموسيقى والكابويرا (فن قتالي برازيلي من أصل أفريقي). طور هذه اللعبة لاعب التنس البلجيكي السابق فيليب إيكمانس. في الوقت الراهن، تُلعب بوسابول في أكثر من 20 دولة وأربع قارات.

رمي البيض

تقوم هذه اللعبة على محاولة رمي بيضة إلى أبعد مدى ممكن دون كسرها. ووفقًا لوكالة رويترز، يؤكد مسؤولو الاتحاد الدولي لرمي البيض أن هذه اللعبة ظهرت لأول مرة في القرن الرابع عشر، حيث كان أحد الرهبان يشجع سكان البلدة على الحضور إلى الكنيسة بإعطائهم البيض، وعندما فاض النهر اضطر إلى رمي البيض من مسافة بعيدة. أطول رمية في هذه اللعبة سُجلت عام 1978 بطول 98.51 مترا.

الصفع على الوجه

في لعبة الصفع على الوجه، يتناوب المتسابقان على صفع بعضهما بعضا حتى يسقط أحدهما أرضا. ظهرت اللعبة لأول مرة في روسيا عام 2018.

التجديف وسط قوارب يقطين عملاقة

لخوض هذه اللعبة، تحتاج أولا إلى تفريغ لب حبة يقطين عملاقة وجعلها على شكل قارب، ثم تحتاج إلى إدخال اليقطين إلى الماء للتأكد من أنه سيطفو بشكل جيد، وبعدها تبدأ بالتجديف.

كابادي

هي لعبة جماعية معروفة في الهند والقارة الآسيوية بشكل عام، وهي الرياضة الأكثر شعبية في بنغلاديش ونيبال. في كل مرّة، يحاول لاعب من أحد الفريقين أن يهاجم لاعبي الفريق الثاني، ويلمس أكبر عدد منهم داخل منطقتهم دون أن يتمكنوا من الإمساك به.

سيباك تاكرو

لعبة جماعية تمزج بين الكرة الطائرة وكرة القدم، وهي تحظى بشعبية كبيرة في شرقي آسيا.

ماراثون الرجال ضد الخيول

ظهر هذا السباق السنوي في المملكة المتحدة في عام 1980، ويتنافس فيه عدد من العدائين مع الخيول. يمتد السباق على مسافة 22 ميلا (نحو 35 كيلومترا).

إسقاط العمود

يتنافس في هذه اللعبة فريقان من أجل الاستحواذ على عمود. ظهرت هذه الرياضة في البداية بوصفها تدريبا عسكريا في صفوف الجيش الياباني، وهي رياضة تجمع بين الرغبي والمصارعة والسومو وكرة القدم الأميركية.

ركل الساق

ظهرت هذه الرياضة لأول مرة في عام 1612، وهي عبارة عن فن قتالي إنجليزي، تستخدم فيه الساق من أجل ضرب المنافس وإسقاطه.

مصارعة أصابع الأقدام

ظهرت هذه الرياضة عام 1974 في إنجلترا، ويتصارع فيها متسابقان باستخدام أصابع الأقدام.

رياضة حمل الزوجة

ظهرت هذه الرياضة في فنلندا، وأُقيمت أولى مسابقاتها عام 1992. يحمل كل متسابق في هذه اللعبة زوجته التي لا يجب أن يقل وزنها عن 49 كيلوغراما، ويحاول المرور بمجموعة من العوائق للفوز بالسباق.

زوربينغ

تقوم هذه اللعبة على دحرجة كرة مطاطية شفافة من أعلى تل، وقد ظهرت للمرة الأولى في نيوزيلندا عام 1994.