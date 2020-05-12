فيديو يخطف الأنفاس لـ"مايك الحديدي".. تايسون: عدت

واصل بطل العالم السابق مايك تايسون إثارة جماهير الملاكمة حول العالم باحتمال عودته إلى الحلبات مرة أخرى، عندما نشر في حسابه بإنستغرام فيديو آخر أثناء التدريب أنهاه بقوله "عدت".

وجذب تايسون (53 عاما) انتباه عالم الملاكمة الأسبوع الماضي عندما نشر فيديو أثناء التدريب، أظهر خلاله قوة قضبته وسرعتها التي مكنته من أن يكون أول من يجمع ألقاب مجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية.

وقال تايسون إنه يفكر في العودة للملاكمة في مباريات استعراضية من أجل جمع الأموال للأعمال الخيرية.

وفي أحدث فيديو، ظهر تايسون خلال تدريبات شاقة وسدد لكمات، في عرض آخر لقوته التي جعلته يملك واحدة من أكثر اللكمات التي يخافها المنافسون.

ومنذ إشارته إلى احتمال عودته، حاول بعض الملاكمين الحصول على فرصة مواجهة "مايك الحديدي".

ولمواجهة تايسون، رُشّح النيوزيلندي سوني بيل وليامز لاعب الرغبي السابق الذي تحول للملاكمة وانتصر في سبع مباريات بالضربة القاضية، والأسترالي بول غالن وهو لاعب رغبي آخر انتصر في تسع مواجهات وخسر مرة واحدة.

لكن الاحتمال الأقرب هو إيفاندر هوليفيلد الذي سبق أن واجه تايسون في مجموعة من أكثر المباريات ملحمية في مسيرتيهما الاحترافية.

ولو عاد تايسون -الذي اعتزل في 2005 بعد خسارته أمام كيفن مكبرايد- إلى الملاكمة، سيتبع خطوات فلويد مايويذر وماني باكياو اللذين عادا من الاعتزال للمشاركة في مباريات استعراضية.

وفاز تايسون -الذي أصبح أصغر بطل عالم في وزن الثقيل عندما انتصر على تريفور بربيك في 1986 بعمر 20 عاما- في 50 من 58 نزالا في مسيرته قبل الاعتزال.