شاهد.. كيف واجهت نيكاراغوا كورونا في حلبات الملاكمة؟

تعد نيكاراغوا إحدى الدول النادرة التي لم توقف نشاطها الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا حيث استمر دوري كرة القدم، كما ابتكرت طريقة لإقامة مباريات الملاكمة برش المتنافسين بمطهر قبل النزال وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الجماهير.

ووسط إجراءات احترازية أقيمت أمس نزالات "استثنائية" في الملاكمة، وسط حضور جماهيري بالمركز الرياضي الذي يسع أكثر من ثمانية آلاف مشجع في العاصمة ماناغوا.

Discussion of the precautions taken to mitigate the risk of COVID-19 transmission tonight in Managua, Nicaragua 🎥 Canal 6 Nicaragua pic.twitter.com/Jg06RM1ssH — Tim – Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) April 26, 2020

وتم فحص درجة حرارة الجماهير التي بلغ عددها نحو 800 مشجع قبل دخول المركز الرياضي من قبل فريق طبي كامل، وأجبروا على الجلوس على بعد متر واحد على الأقل من بعضهم البعض في المدرجات.

وحرص الملاكمون على ارتداء الكمامات حتى دخول الحلبة، وتم رش أجسادهم بالكامل بمادة مطهرة، مع ارتداء معظم من في الحلبة وحولها من المعلقين والحكام لكمامات أيضا.

Bryan Perez (12-11-1, 11KOs) drops Lesther Lara (16-11-2, 7KOs) twice in round TKO to win by second round TKO tonight in Nicaragua pic.twitter.com/z8QlhDQmoN — Ryan Songalia (@ryansongalia) April 26, 2020

وقال المروج للقتال وبطل العالم السابق ريكاردو ألفاريز إنه نظم هذه النزالات لمساعدة الملاكمين الذين تعتبر اللعبة مصدر دخلهم الوحيد، وإنه في بلد فقير مثل نيكاراغوا لن يجدوا رزقهم إذا بقوا في منازلهم.

وفي ظل ما تفيد التقارير الرسمية في البلاد عن وجود 11 إصابة مؤكدة بكورونا، تواصلت بطولات البيسبول وكرة القدم، واستأنف موظفو الدولة العمل بشكل طبيعي.