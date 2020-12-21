في مشهد صادم.. راندي أورتن يحرق "ذا فيند" في عرض للمصارعة

فاجأت منظمة "دبليو دبليو إي" (WWE) الخاصة بمصارعة المحترفين المشاهدين بعرض صادم خلال المواجهة التي جرت فجر اليوم الاثنين بين المصارع راندي أورتن الملقب بـ"الأفعى" وبراي وايت المعروف بـ"ذا فيند" في عرض "دبليو دبليو إي تي إل سي" (WWE TLC 2020).

وأقدم أورتن في نهاية النزال على حرق "ذا فيند" داخل الحلبة بعدما أسقطه أرضا بضربة "ريكو" (RKO)، وسكب عليه مادة قابلة للاشتعال ثم أشعل النيران فيه، وذلك في أول نزال من نوع "جحيم فاير فلاي"، معلنا فوزه بالمواجهة.

وفي بداية النزال حاول "ذا فيند" إحراق أورتن فوق كرسي خشبي سكب فوقه مادة مشتعلة لكن أورتن تمكن من تدارك الموقف في اللحظات الأخيرة، وهرب من فوق الكرسي الذي اشتعلت النيران فيه.

وتفاعل آلاف المغردين مع العرض الذي وصفوه بـ"الصادم"، معتبرين أنه أعاد شيئا من ذكريات العصر الذهبي القديم في "دبليو دبليو إي"، لكن هناك بعض الجماهير التي رأت أن نهاية العرض لم تكن موفقة بحرق "ذا فيند" والقضاء عليه بهذا الشكل.

"WWE" تصدم الجماهير .. أعادت شيئاً من ذكريات العصر الذهبي القديم راندي أورتن أحرق ذا فيند .. في الحلبة! pic.twitter.com/KQm57XnnR3 — محمد عواد (@mohammedawaad) December 21, 2020

العرض كان عشرة على عشرة 😍🔥

ابتداء من مواجهة ستايلز وماكنتاير الفوضاوية

وبعدها مواجهة أوينز وراينز الدموية 👊🏻

وختامها حرق ذا فيند على يد الأفعى راندي اورتن 🔥

العودة لدموية العروض السابقة والابتعاد عن العروض العائلية المملة #WWETLC https://t.co/7EcVMa8RXJ pic.twitter.com/2pDTh5trCA — Laith Alabdali ✨ (@alabdali95) December 21, 2020

نزال راندي اورتن وذافيند نزال حلو ونهاية غير متوقعة بصراحه ، تقيمي للعرض 10/9 — FAISAL HBK (@FAS_9997) December 21, 2020

When I heard the words "Firefly Inferno Match", I thought there's no way someone is going to get set on fire. I'll give WWE credit they proved me wrong and then some,#WWETLC as a whole was great but I certainly didn't expect to see a live murder.https://t.co/XpvxVlvAIr — KingofWinter (@KingofKombat98) December 21, 2020

May this be the end of this Fiend character 🙏 https://t.co/8La5nXv8XZ — Aaron Schulze (@SchulzePANow) December 21, 2020

I love wrestling is so weird and insane that we can casually talk about one guy setting another guy on fire to end a match https://t.co/AfTz0sE15z — 🎅Brandon🎄 (@BTBouttanowhere) December 21, 2020