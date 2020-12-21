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في مشهد صادم.. راندي أورتن يحرق "ذا فيند" في عرض للمصارعة

أقدم أورتن في نهاية النزال على حرق "ذا فيند" داخل الحلبة (مواقع التواصل الاجتماعي)
أقدم أورتن في نهاية النزال على حرق "ذا فيند" داخل الحلبة (مواقع التواصل الاجتماعي)
21/12/2020

فاجأت منظمة "دبليو دبليو إي" (WWE) الخاصة بمصارعة المحترفين المشاهدين بعرض صادم خلال المواجهة التي جرت فجر اليوم الاثنين بين المصارع راندي أورتن الملقب بـ"الأفعى" وبراي وايت المعروف بـ"ذا فيند" في عرض "دبليو دبليو إي تي إل سي" (WWE TLC 2020).

وأقدم أورتن في نهاية النزال على حرق "ذا فيند" داخل الحلبة بعدما أسقطه أرضا بضربة "ريكو" (RKO)، وسكب عليه مادة قابلة للاشتعال ثم أشعل النيران فيه، وذلك في أول نزال من نوع "جحيم فاير فلاي"، معلنا فوزه بالمواجهة.

وفي بداية النزال حاول "ذا فيند" إحراق أورتن فوق كرسي خشبي سكب فوقه مادة مشتعلة لكن أورتن تمكن من تدارك الموقف في اللحظات الأخيرة، وهرب من فوق الكرسي الذي اشتعلت النيران فيه.

وتفاعل آلاف المغردين مع العرض الذي وصفوه بـ"الصادم"، معتبرين أنه أعاد شيئا من ذكريات العصر الذهبي القديم في "دبليو دبليو إي"، لكن هناك بعض الجماهير التي رأت أن نهاية العرض لم تكن موفقة بحرق "ذا فيند" والقضاء عليه بهذا الشكل.

المصدر : خدمة سند

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