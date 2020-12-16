البث الحي
رياضات أخرى

شاهد.. قطر تنظم الألعاب الآسيوية لعام 2030 والسعودية تستضيف نسخة 2034

جانب من أعمال الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في مسقط (مواقع التواصل)
جانب من أعمال الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في مسقط (مواقع التواصل)
16/12/2020
|
آخر تحديث
16/12/2020
(مكة المكرمة) 03:35 PM

فازت قطر بشرف استضافة الألعاب الآسيوية 2030 في الانتخابات التي جرت اليوم الأربعاء في الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي.

وبناء على اتفاق سابق، حصلت السعودية على شرف استضافة نسخة 2034، وذلك بعد أن حلت في المركز الثاني في عملية التصويت التي جرت في العاصمة العمانية مسقط، وشارك فيها أعضاء المجلس الأولمبي الآسيوي.

وهذه المرة الثانية التي تستضيف فيها قطر الألعاب الآسيوية، بعد المرة الأولى عام 2006، بينما ستستضيف الرياض المنافسات للمرة الأولى في تاريخها.

وكان رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد الصباح، قد وجه الشكر للقائمين على ملفي الرياض والدوحة، لحرصهم على استضافة دورة الألعاب الآسيوية والعمل الكبير الذي قدموه للحركة الأولمبية في آسيا.

وقال الفهد "أعبر عن مدى فخري العميق للمستوى الذي وصلنا له في العروض التقديمية لاستضافة الألعاب الآسيوية".

وأضاف "خلال اجتماع المكتب التنفيذي، كان الجميع على قناعة بأن كلتا المدينتين، الدوحة والرياض، قادرتين على استضافة الألعاب الآسيوية.. وقد أتيح لنا الوقت الكافي للاطلاع على بعض المقترحات الجيدة التي تحقق الفوز للجميع".

وتابع "الرياضة هي المثال الأفضل الذي يعبّر عن روح الصداقة والتضامن، وكانت رائدة دائما في كل المجالات، ولذلك جرى الاستقرار على أن من يحصل على أكثر الأصوات سينظّم نسخة 2030، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على شرف استضافة نسخة عام 2034، وبالتالي لن يكون هناك خاسر".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

رئيس الاتحاد القطري: نتعهد بتنظيم نسخة استثنائية وفق أعلى المعايير العالمية من كأس آسيا 2027

سلم الاتحاد القطري لكرة القدم الجزء الأخير من ملف استضافة كأس آسيا 2027 لكرة القدم، والذي يتضمن كافة المتطلبات الخاصة بشروط الاستضافة، وفقا للجدول الزمني المعتمد من قِبَل الاتحاد الآسيوي للعبة.

المزيد من رياضات أخرى

الدوحة تفوز بتنظيم آسياد 2030.. وزير خارجية قطر: الرياضة جزء من تركيبتنا الجينية وهويتنا الوطنية

صورة تذكارية بعد توقيع عقد استضافة الدوحة آسياد 2030 (الفرنسية)

اتفاق مرتقب بين الدوحة والرياض على تنظيم الألعاب الآسيوية

ملعب خليفة بالدوحة استقبل الألعاب الآسيوية 2006 وبطولة العالم لألعاب القوى 2019 (مواقع التواصل)

28 ثانية في الجحيم.. 3 تقنيات حديثة أنقذت متسابق فورمولا 1 من الحادث المروع بالبحرين

السائق غروجان لحظة خروجه من سيارته التي التهمتها النيران (غيتي)

بعد 15 عاما من اعتزاله الملاكمة.. تايسون يتعادل في نزال استعراضي أمام جونز

تايسون (يمين) يسدد لكمة قوية إلى جونز (رويترز)
الأكثر قراءة

الصين هبّت لنجدتها.. باكستان ترد مليار دولار للسعودية بعد إلحاح من الرياض

العلاقات بين باكستان والسعودية يشوبها التوتر في الآونة الأخيرة (غيتي)

هدفت لقتل صدام حسين وتدمير قدرات العراق.. تعرف على عملية ثعلب الصحراء الأميركية

مئات الصواريخ استهدفت العراق في عملية ثعلب الصحراء عام 1998 (رويترز - أرشيف)

المملكة المتحدة تفتح باب الهجرة لجميع الجنسيات بشرط الكفاءة المهنية فقط ولا أفضلية للأوروبيين

يتعين على المهاجرين الذين يرغبون في الانتقال إلى المملكة المتحدة الحصول على 70 نقطة (غيتي)

كل ما تريد معرفته عن عملية الاختراق الكبرى للمؤسسات الأميركية

القراصنة زرعوا فيروسا في أحد حواسيب الشركة التي تدير شبكات من بين عملائها جهات بالغة الحساسية (غيتي)