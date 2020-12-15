اتفاق مرتقب بين الدوحة والرياض على تنظيم الألعاب الآسيوية

أكد المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي حسين المسلم أن الدوحة والرياض قريبتان من الاتفاق على توزيع دورتي الألعاب الآسيوية 2030 و2034 بالتناوب فيما بينهما.

جاء ذلك على خلفية اجتماع المجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة العمانية مسقط اليوم الثلاثاء.

وصرح المسلم بأن "قرار المكتب التنفيذي أهم قرار، وهو دراسة لجنة التقييم والمتابعة التي زارت مدينتي الرياض والدوحة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتقرير أظهر أن المدينتين جاهزتان".

وأضاف "طرحت اليوم فكرة أن يكون هناك تفاهم بين الرياض والدوحة، لتأخذ إحداهما الألعاب الآسيوية عام 2030، والأخرى الألعاب عام 2034".

وتابع "هناك مستوى عالٍ لاستقبال الألعاب الآسيوية، وذلك مصدر فخر أن تكون المدينتان في منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط، لأن ذلك سيسهم في تطوير الحركة الرياضية في الخليج ومنطقة غرب آسيا، وسوف يظهر أبطال كثيرون من دول مجلس التعاون".

وسبق للدولتين أن قدمتا ملف ترشحيهما لاستضافة الأولمبياد الآسيوية 2030، حيث دخلت السعودية في سباق المنافسة لأول مرة في تاريخها، في حين سبق لقطر استضافة البطولة عام 2006.

ومن المقرر أن يحسم المجلس الأولمبي الآسيوي، خلال اجتماع الجمعية العمومية التي سيعقد في مسقط غدا الأربعاء، سباق المنافسة في استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.​​​​​​​