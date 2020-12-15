البث الحي
رياضات أخرى

اتفاق مرتقب بين الدوحة والرياض على تنظيم الألعاب الآسيوية

ملعب خليفة بالدوحة استقبل الألعاب الآسيوية 2006 وبطولة العالم لألعاب القوى 2019 (مواقع التواصل)
ملعب خليفة بالدوحة استقبل الألعاب الآسيوية 2006 وبطولة العالم لألعاب القوى 2019 (مواقع التواصل)
15/12/2020

أكد المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي حسين المسلم أن الدوحة والرياض قريبتان من الاتفاق على توزيع دورتي الألعاب الآسيوية 2030 و2034 بالتناوب فيما بينهما.

جاء ذلك على خلفية اجتماع المجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة العمانية مسقط اليوم الثلاثاء.

وصرح المسلم بأن "قرار المكتب التنفيذي أهم قرار، وهو دراسة لجنة التقييم والمتابعة التي زارت مدينتي الرياض والدوحة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتقرير أظهر أن المدينتين جاهزتان".

وأضاف "طرحت اليوم فكرة أن يكون هناك تفاهم بين الرياض والدوحة، لتأخذ إحداهما الألعاب الآسيوية عام 2030، والأخرى الألعاب عام 2034".

وتابع "هناك مستوى عالٍ لاستقبال الألعاب الآسيوية، وذلك مصدر فخر أن تكون المدينتان في منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط، لأن ذلك سيسهم في تطوير الحركة الرياضية في الخليج ومنطقة غرب آسيا، وسوف يظهر أبطال كثيرون من دول مجلس التعاون".

وسبق للدولتين أن قدمتا ملف ترشحيهما لاستضافة الأولمبياد الآسيوية 2030، حيث دخلت السعودية في سباق المنافسة لأول مرة في تاريخها، في حين سبق لقطر استضافة البطولة عام 2006.

ومن المقرر أن يحسم المجلس الأولمبي الآسيوي، خلال اجتماع الجمعية العمومية التي سيعقد في مسقط غدا الأربعاء، سباق المنافسة في استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.​​​​​​​

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

بعد استضافتها "أفضل الألعاب بتاريخ الآسياد" قبل 14 عاما.. الدوحة تتطلع لتكرار التجربة عام 2030

بعد 14 عاما من استضافتها الناجحة لدورة الألعاب الآسيوية (آسياد 2006)، تتطلع العاصمة القطرية الدوحة لنيل فرصة جديدة لتقديم استضافة مبهرة للألعاب الآسيوية في نسخة 2030، التي تتنافس عليها مع الرياض.

وجه رسالة للمنتخب المصري.. أبو تريكة: مونديال قطر فرصة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن العرب والمسلمين

فتح نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة قلبه وأبدى رأيه في استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وأهمية البطولة للعالم العربي والشرق الأوسط، كما وجه رسالة للمنتخب المصري.

المزيد من رياضات أخرى

شاهد.. قطر تنظم الألعاب الآسيوية لعام 2030 والسعودية تستضيف نسخة 2034

جانب من أعمال الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في مسقط (مواقع التواصل)

28 ثانية في الجحيم.. 3 تقنيات حديثة أنقذت متسابق فورمولا 1 من الحادث المروع بالبحرين

السائق غروجان لحظة خروجه من سيارته التي التهمتها النيران (غيتي)

بعد 15 عاما من اعتزاله الملاكمة.. تايسون يتعادل في نزال استعراضي أمام جونز

تايسون (يمين) يسدد لكمة قوية إلى جونز (رويترز)

شاهد.. أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا برفع 537.5 كيلوغراما

أليكسي نوفيكوف تفوق على البريطاني توم ستولتمان والكندي جان فرانسوا كارونا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

وزير الخارجية في عهد صدام يكذب غضب عمرو موسى في وجه الرئيس الراحل ومحرر الكتاب يرد بتسجيل صوتي

صبري (يسار) نفى صحة ما ورد في مذكرات عمرو موسى (رويترز)

المملكة المتحدة تفتح باب الهجرة لجميع الجنسيات بشرط الكفاءة المهنية فقط ولا أفضلية للأوروبيين

يتعين على المهاجرين الذين يرغبون في الانتقال إلى المملكة المتحدة الحصول على 70 نقطة (غيتي)

ما تداعيات العقوبات الأميركية على الاقتصاد التركي؟

يرى خبراء أن العقوبات الأميركية الأخيرة لن تؤثر كثيرا على الاقتصاد التركي (الجزيرة)

بعد العقوبات الأميركية.. أردوغان: سنسرّع خطواتنا في الصناعات الدفاعية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قلل من تأثير العقوبات الأميركية على بلاده (الجزيرة)