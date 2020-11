نجوم الرياضة في أميركا يرحبون بفوز بايدن وهاريس

لجأ رياضيون بارزون في الولايات المتحدة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في بلادهم بجانب فوز كامالا هاريس بمنصب نائبة الرئيس.

ونشر ليبرون جيمس نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز صورة للقطته الشهيرة مع أندري إيجودالا خلال نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عام 2016 لكن مع تعديلها، حيث وضعت صورة رأس بايدن على جسد جيمس أثناء قفزه عاليا مع وضع صورة رأس المنافس الخاسر دونالد ترامب على جسد إيجودالا، في إشارة إلى تفوق بايدن على ترامب.

واعتاد جيمس على انتقاد ترامب مع حث مواطني أميركا من أصحاب البشرة السمراء على التوجه إلى صناديق الاقتراع من خلال برنامج "أكثر من مجرد صوت".

وتوجهت ميغان رابينو لاعبة المنتخب الأميركي الفائزة بلقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات بالشكر إلى المصوتين من أصحاب البشرة السمراء على دورهم في فوز بايدن بالانتخابات، إلى جانب التأكيد على أهمية النجاح الذي حققته هاريس التي أصبحت أول سيدة تفوز بانتخابات البيت الأبيض وأول نائبة للرئيس من أصحاب البشرة السمراء.

وقالت رابينو عبر شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي "لا يمكن التقليل من الإنجاز التاريخي والمذهل بالنسبة لكامالا هاريس والسيدات ذوات البشرة السمراء وسيدات جنوب آسيا في كل مكان ولأميركا، علينا ألا ننظر للخلف أبدا".

Cannot understate how historic and incredible this is for @KamalaHarris and for Black women and South Asian women everywhere, and for America. Let’s not look back, ever. 🇺🇸 ✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼

