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نجوم الرياضة في أميركا يرحبون بفوز بايدن وهاريس

بهذه الصورة المركبة رحب ليبرون جيمس بتفوق بايدن على ترامب في الانتخابات الأميركية (مواقع التواصل)
بهذه الصورة المركبة رحب ليبرون جيمس بتفوق بايدن على ترامب في الانتخابات الأميركية (مواقع التواصل)
8/11/2020

لجأ رياضيون بارزون في الولايات المتحدة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في بلادهم بجانب فوز كامالا هاريس بمنصب نائبة الرئيس.

ونشر ليبرون جيمس نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز صورة للقطته الشهيرة مع أندري إيجودالا خلال نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عام 2016 لكن مع تعديلها، حيث وضعت صورة رأس بايدن على جسد جيمس أثناء قفزه عاليا مع وضع صورة رأس المنافس الخاسر دونالد ترامب على جسد إيجودالا، في إشارة إلى تفوق بايدن على ترامب.

واعتاد جيمس على انتقاد ترامب مع حث مواطني أميركا من أصحاب البشرة السمراء على التوجه إلى صناديق الاقتراع من خلال برنامج "أكثر من مجرد صوت".

وتوجهت ميغان رابينو لاعبة المنتخب الأميركي الفائزة بلقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات بالشكر إلى المصوتين من أصحاب البشرة السمراء على دورهم في فوز بايدن بالانتخابات، إلى جانب التأكيد على أهمية النجاح الذي حققته هاريس التي أصبحت أول سيدة تفوز بانتخابات البيت الأبيض وأول نائبة للرئيس من أصحاب البشرة السمراء.

وقالت رابينو عبر شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي "لا يمكن التقليل من الإنجاز التاريخي والمذهل بالنسبة لكامالا هاريس والسيدات ذوات البشرة السمراء وسيدات جنوب آسيا في كل مكان ولأميركا، علينا ألا ننظر للخلف أبدا".

من جانبها، كتبت بطلة السباحة الأولمبية كاتي ليديكي "التهنئة للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، لنتقدم إلى الأمام كفريق أميركي واحد وننجز أمورا مذهلة معا، نحترم بعضنا البعض ونتمتع بالصحة".

ولم يفوت أسطورة كرة السلة ماجيك جونسون الفرصة للترحيب بخطاب النصر الذي أدلى به بايدن والذي تعهد من خلاله بمحاولة إعادة توحيد الأمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر "هو ما يحتاج الشعب الأميركي لسماعه في الوقت الراهن".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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