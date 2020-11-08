كيريوس والاكتئاب.. وحيد في مكان مظلم تكالب الجميع على استغلاله

تحدث لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس عن معاناته النفسية ومعركته مع الاكتئاب، وسرد جانبا من مشكلاته التي دفعته لتلقي المساعدة النفسية في 2018.

وتلقى كيريوس انتقادات لعدم الاهتمام بمسيرته الاحترافية في ملاعب وبطولات التنس، ونقلت مجلة "ستيلر" (Stellar) عن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما قوله "شعرت أن الجميع يرفضونني كشخص ويريدون استغلالي كلاعب تنس. شعرت أنه لا يمكنني الثقة بأي أحد، كنت وحيدا في مكان مظلم".

وأضاف أنه يوما ما في شنغهاي لم يكن "يرغب في رؤية ضوء النهار"، وقال إن "هناك من يعيش ويتنفس التنس ولا بأس في ذلك، ولا أقول إنه صواب أو خطأ. لقد وصلت إلى مرحلة من الحرية في حياتي لم أهتم خلالها برأي الآخرين في".

وتعرض كيريوس للعديد من العقوبات بسبب تصرفاته أثناء المباريات، وأوقفه اتحاد المحترفين مع إيقاف التنفيذ مدة 16 أسبوعا لسوء التصرف في العام الماضي.

وفضل المصنف 45 عالميا البقاء في كانبيرا، في حين قرر نظراؤه العودة إلى الملاعب والمنافسة في بطولتي أميركا وفرنسا المفتوحتين بعد استئناف البطولات عقب توقفها بسبب جائحة كورونا.

ويأمل كيريوس في العودة إلى البطولات من جديد في بداية الموسم المقبل من خلال بطولة أستراليا المفتوحة.