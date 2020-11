28 ثانية في الجحيم.. 3 تقنيات حديثة أنقذت متسابق فورمولا 1 من الحادث المروع بالبحرين

تعرّض سائق الفورمولا 1 الفرنسي السويسري رومان غروجان إلى حادث مروّع جراء اصطدام سيارته بالحواجز الجانبية في حلبة الصخير بالمنامة خلال سباق جائزة البحرين الكبرى أمس الأحد الماضي، لكن معدات السلامة جعلته ينجو من الحادث بأعجوبة.

وساعدت البدلة الواقية والمعدات المتطورة في السيارة غروجان (34 عاما) على الخروج بأخف الأضرار، وذلك بعد أن عاش 28 ثانية من الرعب داخل سيارته التي اشتعلت فيها النيران.

الحادث المروع وقع عندما اصطدمت سيارة ألفا توري، التي كان يقودها الروسي دانييل كفيات، من الخلف بسيارة غروجان التي تحطمت عند أول لفة بعد اصطدامها بحواجز الأمان.

كانت الصدمة عنيفة جدا وأدت إلى تحطم السيارة قبل أن تشتعل فيها النيران. ولحسن الحظ تمكن غروجان من الخروج منها قبل أن تلتهمه ألسنة اللهب، وقفز فوق الحاجر لتسارع نحوه فرق الإسعاف.

وبحكم قوة الحادث واشتعال النيران في السيارة، ذهل المتابعون حين رأوا السائق الفرنسي يخرج دون أن يصاب بأي أذى تقريبا. ونُقل غروجان إلى المستشفى بعد أن أصيب في أعلى يديه، وكانت عبارة عن حروق طفيفة بالنظر إلى قوة الاصطدام والوقت الذي قضاه في قمرة القيادة المشتعلة.

We are so thankful that Romain Grosjean was able to walk away from this. We did not need a reminder of the bravery and brilliance of our drivers, marshals, and medical teams, nor of the advances in safety in our sport, but we truly got one today#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/z8OeTU5Nem

— Formula 1 (@F1) November 29, 2020