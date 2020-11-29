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بعد 15 عاما من اعتزاله الملاكمة.. تايسون يتعادل في نزال استعراضي أمام جونز

تايسون (يمين) يسدد لكمة قوية إلى جونز (رويترز)
تايسون (يمين) يسدد لكمة قوية إلى جونز (رويترز)
29/11/2020

أظهر الملاكم الأميركي المعتزل مايك تايسون بطل العالم الأسبق في وزن الثقيل أنه لا يزال يتمتع بقوة كبيرة عندما عاد إلى الحلبة بعد طول انتظار وتفوق تماما على منافسه روي جونز في نزال استعراضي جمع بينهما في لوس أنجلوس الليلة الماضية، لكنها -بعكس كل التوقعات- انتهت بالتعادل.

واستمرت المباراة 8 جولات بين الملاكمين دون وجود أي حكام خارج الحلبة لتسجيل النقاط، لكن مجلس الملاكمة العالمية طلب من بعض الحكام تسجيل النقاط عن بعد.

ويزيد عمر المنافسين الأميركيين في هذه المباراة على 50 عاما.

وقال تايسون (54 عاما) بعد المواجهة "أنا سعيد بهذا الأداء وبالاستمرار في هذا النشاط والمضي قدما".

وأخر مباراة على مستوى الاحتراف خاضها تايسون كانت قبل 15 عاما وخسر فيها أمام الأيرلندي كيفن مكبرايد، لكنه سيطر تماما في مواجهة جونز (51 عاما)، وتعانق الملاكمان في نهاية المباراة.

وقال تايسون "هذه أكثر من مجرد مباراة، نحن نهتم بالأمور الإنسانية ونساعد الناس".

المصدر : رويترز

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