بعد 15 عاما من اعتزاله الملاكمة.. تايسون يتعادل في نزال استعراضي أمام جونز

أظهر الملاكم الأميركي المعتزل مايك تايسون بطل العالم الأسبق في وزن الثقيل أنه لا يزال يتمتع بقوة كبيرة عندما عاد إلى الحلبة بعد طول انتظار وتفوق تماما على منافسه روي جونز في نزال استعراضي جمع بينهما في لوس أنجلوس الليلة الماضية، لكنها -بعكس كل التوقعات- انتهت بالتعادل.

واستمرت المباراة 8 جولات بين الملاكمين دون وجود أي حكام خارج الحلبة لتسجيل النقاط، لكن مجلس الملاكمة العالمية طلب من بعض الحكام تسجيل النقاط عن بعد.

Snoop Dogg really described Mike Tyson vs. Roy Jones Jr. as “Two of my uncles fighting at the barbecue.” 😂 pic.twitter.com/EZgourNFcP

ويزيد عمر المنافسين الأميركيين في هذه المباراة على 50 عاما.

وقال تايسون (54 عاما) بعد المواجهة "أنا سعيد بهذا الأداء وبالاستمرار في هذا النشاط والمضي قدما".

No way this was a draw, Tyson won it easily, but both boxers deserve props for getting in the ring.

You couldn't pay me enough to fight either of these legends. #tysonvsjones pic.twitter.com/7KpXY035Ti

— BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) November 29, 2020