شاهد.. أقوى رجل في العالم يحطم رقما قياسيا برفع 537.5 كيلوغراما

حصل رافع الأثقال الأوكراني أليكسي نوفيكوف على لقب أقوى رجل في العالم لعام 2020، في المسابقة التي أقيمت بين 25 متسابقا في فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية.

وفاز نوفيكوف (24 عاما) باللقب الجديد ليصبح أصغر من حصل على لقب أقوى رجل في العالم في التاريخ.

وسجل البطل الأوكراني رقما قياسيا عالميا في الرفعة المميتة، وتمكن من رفع 537.5 كيلوغراما.

وتقدم نوفيكوف عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستغرام بطلب رسمي إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتسجيل رقمه القياسي الجديد.

كما هنأ الحساب الرسمي لمسابقة أقوى رجل في العالم البطلَ الأوكراني بعد تحقيقه اللقب، متغلبا على البريطاني توم ستولتمان والكندي جان فرانسوا كارونا، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.