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شاهد.. لقطة نادرة في عالم الغولف تحقق ملايين المشاهدات

جون رام سدد رمية مذهلة خلال منافسات بطولة الماسترز (الفرنسية)
جون رام سدد رمية مذهلة خلال منافسات بطولة الماسترز (الفرنسية)
11/11/2020

تمكّن لاعب الغولف الإسباني جون رام من تسديد ضربة مذهلة من فوق بركة ماء لتستقر في حفرة النهاية بشكل لا يتكرر كثيرا في عالم الغولف، وذلك خلال إحدى دورات سلسلة بطولة "الماسترز".

ونشر الحساب الرسمي لبطولة الماسترز للغولف على موقع تويتر، مقطع فيديو لتسديدة رام التي قفزت 3 مرات فوق الماء متجهة إلى العشب الأخضر لتتهادى بشكل مثالي على المنحدر وتسقط بدقة متناهية في الفتحة المخصصة للكرة بكل هدوء.

وحققت ضربة متصدر التصنيف العالمي للاعبي الغولف ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز عدد المشاهدات حتى هذه اللحظة 20 مليون مشاهدة.

المصدر : خدمة سند

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