شاهد.. لقطة نادرة في عالم الغولف تحقق ملايين المشاهدات

تمكّن لاعب الغولف الإسباني جون رام من تسديد ضربة مذهلة من فوق بركة ماء لتستقر في حفرة النهاية بشكل لا يتكرر كثيرا في عالم الغولف، وذلك خلال إحدى دورات سلسلة بطولة "الماسترز".

ونشر الحساب الرسمي لبطولة الماسترز للغولف على موقع تويتر، مقطع فيديو لتسديدة رام التي قفزت 3 مرات فوق الماء متجهة إلى العشب الأخضر لتتهادى بشكل مثالي على المنحدر وتسقط بدقة متناهية في الفتحة المخصصة للكرة بكل هدوء.

From pond to pin! Rahm skips to a hole-in-one on No. 16 at #themasters pic.twitter.com/JNNPWgW9OP

— The Masters (@TheMasters) November 10, 2020