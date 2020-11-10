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بالفيديو- عمره 16 عاما وطوله 2.19 متر.. ويمبانياما معجزة كرة السلة الفرنسية

ويمبانياما أطول اللاعبين في الملعب على الإطلاق (مواقع التواصل)
ويمبانياما أطول اللاعبين في الملعب على الإطلاق (مواقع التواصل)
10/11/2020

أصبح فيكتور ويمبانياما، البالغ 16 عاما فقط، معجزة كرة السلة الفرنسية، حيث يبلغ طوله 2.19 متر ولا يزال أمامه الوقت ليزداد طولا ويحقق حلمه بأن يصبح أفضل لاعب في الدوري الأميركي والعالم.

ويقول عنه مايك شميتز، المتخصص في مشروع "إي إس بي إن" (ESPN) "إنه أفضل مشروع لاعب في العالم بغض النظر عن العمر. لقد مرت 3 سنوات منذ أن كان كشافة الدوري الأميركي للمحترفين يتتبعون ويمبانياما، وعلى الرغم من طوله المميز فإنه يتحرك في الملعب بطريقة لا تصدق، ويتمتع بامتيازات فنية عالية".

ويقول باسكال دوناديو مدرب فريقه نانتير 92 "لديه براعة وتقنية غير عادية بالنسبة للاعب طويل القامة، حيث يمرر دون أن ينظر ويراوغ ولديه رؤية رائعة للملعب".

 

ولد ويمبانياما في مدينة لي شيسناي التي تبعد 20 كيلومترا عن العاصمة الفرنسية باريس، وحاول أن يكون حارسا للمرمى في كرة قدم، كما مارس الجودو أيضا، لكن كرة السلة كانت هي الخيار الأول في حياته.

نشأ في عائلة رياضية، حيث كانت والدته إحدى نجمات لعبة الرغبي، في حين كان والده بطلا في الوثب الطويل، ويمارس كل أشقائه الرياضة على مستوى البطولة.

ورغم صغر سن ويمبانياما، فإنه أظهر نضجا بقوله "في الوقت الحالي لست مهتما بالجانب المالي. أنا في المرحلة التي أحتاج فيها إلى التقدم قدر الإمكان. التعامل مع الأموال ليس مسؤوليتي ولكن (مسؤولية) والدي".

كما أكد أن هدفه هو أن يصبح أفضل لاعب في الدوري الأميركي لكرة السلة والعالم.

المصدر : ماركا

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