بالفيديو- عمره 16 عاما وطوله 2.19 متر.. ويمبانياما معجزة كرة السلة الفرنسية

أصبح فيكتور ويمبانياما، البالغ 16 عاما فقط، معجزة كرة السلة الفرنسية، حيث يبلغ طوله 2.19 متر ولا يزال أمامه الوقت ليزداد طولا ويحقق حلمه بأن يصبح أفضل لاعب في الدوري الأميركي والعالم.

ويقول عنه مايك شميتز، المتخصص في مشروع "إي إس بي إن" (ESPN) "إنه أفضل مشروع لاعب في العالم بغض النظر عن العمر. لقد مرت 3 سنوات منذ أن كان كشافة الدوري الأميركي للمحترفين يتتبعون ويمبانياما، وعلى الرغم من طوله المميز فإنه يتحرك في الملعب بطريقة لا تصدق، ويتمتع بامتيازات فنية عالية".

ويقول باسكال دوناديو مدرب فريقه نانتير 92 "لديه براعة وتقنية غير عادية بالنسبة للاعب طويل القامة، حيث يمرر دون أن ينظر ويراوغ ولديه رؤية رائعة للملعب".

Not a bad EuroCup showing for 16-year-old French phenom Victor Wembanyama of Nanterre. Splashed a catch-and-shoot 3, runout lob finish, behind-the-back feed, protecting the rim and stepping out and challenging pull-up 3s in pick-and-roll. Incredible talent. pic.twitter.com/EjwXy0BQbP

ولد ويمبانياما في مدينة لي شيسناي التي تبعد 20 كيلومترا عن العاصمة الفرنسية باريس، وحاول أن يكون حارسا للمرمى في كرة قدم، كما مارس الجودو أيضا، لكن كرة السلة كانت هي الخيار الأول في حياته.

نشأ في عائلة رياضية، حيث كانت والدته إحدى نجمات لعبة الرغبي، في حين كان والده بطلا في الوثب الطويل، ويمارس كل أشقائه الرياضة على مستوى البطولة.

Imagine having Emoni Bates and Victor Wembanyama on the same team?! pic.twitter.com/5FKokiuwgu

ورغم صغر سن ويمبانياما، فإنه أظهر نضجا بقوله "في الوقت الحالي لست مهتما بالجانب المالي. أنا في المرحلة التي أحتاج فيها إلى التقدم قدر الإمكان. التعامل مع الأموال ليس مسؤوليتي ولكن (مسؤولية) والدي".

كما أكد أن هدفه هو أن يصبح أفضل لاعب في الدوري الأميركي لكرة السلة والعالم.

7'2 French big Victor Wembanyama ('04) has had a stunning impact on his first +10 MIN game with @Nanterre92 first team: 5 PTS, 6 REB, 2 AST and 4 BLK in 17 MIN against Cedevita Olimpija in @EuroCup

Wembanyama is the top player at Eurohopes 2004 ranking https://t.co/zddTOA8ioG pic.twitter.com/2yoYSsTPuW

