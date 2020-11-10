الحصان جاليليو أغلى من رونالدو وميسي

لفت الحصان "جاليليو" الأنظار بسعره الضخم الذي يبلغ 180 مليون جنيه إسترليني أي نحو 200 مليون يورو، حتى إن الصحف البريطانية قارنت بين سعره والقيمة السوقية للنجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، وتفوّق الحصان.

وتبلغ القيمة السوقية لميسي الذي يحتل المرتبة العاشرة بين أغلى اللاعبين في العالم 100 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم.

في حين تراجعت القيمة السوقية لرونالدو إلى 60 مليون يورو، وتقهقر إلى المرتبة الـ67 عالميا، وذلك بسبب تقدم عمره.

وذكرت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية أن الحصان الأصيل -المولود عام 1998 والمملوك لشركة (Coolmore Stud) الأيرلندية- فاز بـ6 سباقات من 8 سباقات شارك فيها بين أكتوبر/تشرين الأول عام 2000 والشهر نفسه في العام التالي 2001.

وقالت الصحيفة إن جاليليو يعد الأفضل لدى مربي الخيول في العالم منذ تقاعد في 2001، وإنه فاز بلقب أفضل فحل في العالم بين عامي 2008 و2019، باستثناء عام 2009 عندما احتل المرتبة الثانية في الترتيب.

وتكمن شهرة جاليليو في نسله الذين بلغوا 300 حصان، وتمكن 89 منهم من التسجيل في سباقات الخيول والفوز فيها.