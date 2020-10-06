طلب قميصه وتوقيعه.. مشجع لنادال ينافسه في بطولة فرنسا للتنس

تداولت حسابات رياضية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تذكارية تجمع نجم التنس الإسباني رافايل نادال واللاعب الأميركي الشاب سيبستيان كوردا، عندما كان الأخير أحد معجبي نادال الصغار منذ عدة سنوات.

وحقق اللاعب الأميركي حلم الطفولة بمقابلة نادال، لكن هذه المرة بوصفه منافسا في مواجهات الدور ثمن النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعد أن كان يتابعه من المنزل، ويعتبره مثله الأعلى في لعبة التنس.

ونشر اللاعب على صفحته الرسمية عبر تطبيق إنستغرام مقطع فيديو وصورا بعد لقائه مع نادال معلقا عليها "لحظة لن أنساها أبدًا، شكرًا لك (رولان غاروس)، لا أطيق الانتظار حتى أعود العام المقبل".

وفي نهاية اللقاء، الذي خسر فيه الشاب كوردا بـ3 مجموعات مقابل لا شيء، طلب قميص الماتادور الإسباني وتوقيعه عليه، مثله مثل أي معجب آخر، وهو ما دفع نادال لمنحه القميص مع التوقيع.