البث الحي
رياضات أخرى

طلب قميصه وتوقيعه.. مشجع لنادال ينافسه في بطولة فرنسا للتنس

نادال خلال مباراته مع كوردا برولان غاروس (رويترز)
نادال خلال مباراته مع كوردا برولان غاروس (رويترز)
6/10/2020

تداولت حسابات رياضية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تذكارية تجمع نجم التنس الإسباني رافايل نادال واللاعب الأميركي الشاب سيبستيان كوردا، عندما كان الأخير أحد معجبي نادال الصغار منذ عدة سنوات.

وحقق اللاعب الأميركي حلم الطفولة بمقابلة نادال، لكن هذه المرة بوصفه منافسا في مواجهات الدور ثمن النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعد أن كان يتابعه من المنزل، ويعتبره مثله الأعلى في لعبة التنس.

ونشر اللاعب على صفحته الرسمية عبر تطبيق إنستغرام مقطع فيديو وصورا بعد لقائه مع نادال معلقا عليها "لحظة لن أنساها أبدًا، شكرًا لك (رولان غاروس)، لا أطيق الانتظار حتى أعود العام المقبل".

وفي نهاية اللقاء، الذي خسر فيه الشاب كوردا بـ3 مجموعات مقابل لا شيء، طلب قميص الماتادور الإسباني وتوقيعه عليه، مثله مثل أي معجب آخر، وهو ما دفع نادال لمنحه القميص مع التوقيع.

 

المصدر : خدمة سند

حول هذه القصة

نجوم التنس يساندون ضحايا حرائق الغابات بأستراليا

يشارك روجر فيدرر ورافائيل نادال وسيرينا ويليامز مع عدد من اللاعبين الآخرين في مباراة استعراضية قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس هذا الشهر، لجمع أموال لدعم جهود الإغاثة لمواجهة حرائق الغابات في البلاد.

المزيد من رياضات أخرى

مقتل بطل أرمينيا لرفع الأثقال في معارك قره باغ

الاتحاد الأرميني لرفع الأثقال نعى أروتيونيان (مواقع التواصل)

البرد يفسد عودة بطولة رولان غاروس

أزارينكا اشتكت من درجة الحرارة المنخفضة (رويترز)

باكياو وماكغريغور.. مواجهة أسطورية منتظرة العام المقبل

جزء من دخل النزال بين ماكغريغور (يمين) وباكياو سيخصص لمساعدة ضحايا فيروس كورونا في الفلبين (رويترز)

بسبب التحايل.. تعليق مشاركة الإمارات في المسابقات الدولية للفروسية

العقوبة تشمل تعليق مشاركة الإمارات في جميع المسابقات والفئات التابعة للاتحاد الدولي للفروسية (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)