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مقتل بطل أرمينيا لرفع الأثقال في معارك قره باغ

الاتحاد الأرميني لرفع الأثقال نعى أروتيونيان (مواقع التواصل)
الاتحاد الأرميني لرفع الأثقال نعى أروتيونيان (مواقع التواصل)
4/10/2020

أعلن الاتحاد الأرميني لرفع الأثقال اليوم الأحد، مصرع تاتول أروتيونيان بطل أرمينيا للعبة لعدة مرات، في "معركة آرتساخ" الشرسة في قره باغ.

وقدم الاتحاد -في منشور له على حسابه في موقع فيسبوك- "تعازيه الحارة لأسرة وأقارب تاتول أروتيونيان.. ارقد بسلام أيها البطل".

وختم المنشور بالقول إن "أروتيونيان لم يكن رياضيا رائعا فحسب، بل كان أيضا صديقا ورفيقا ممتازا".

ويسود التوتر إقليم ناغورني قره باغ، وتثير المعارك في الإقليم المتنازع عليه المخاوف من حرب واسعة النطاق بين أذربيجان وأرمينيا في جنوب القوقاز، حيث تتنافس أنقرة وموسكو. وعرضت كل من روسيا وإيران الوساطة بين يريفان وباكو لتسوية النزاع حول الإقليم.

وبموجب القانون الدولي، يعد إقليم ناغورني قره باغ جزءا من أذربيجان، لكن الأرمن -الذين يشكلون الأغلبية العظمى من سكانه- يرفضون حكم باكو.

ويدير الإقليم شؤونه الخاصة بدعم من أرمينيا منذ انشقاقه عن أذربيجان خلال صراع نشب لدى انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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