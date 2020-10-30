دفاعا عن رسول الله.. نورمحمدوف يوجّه رسالة لاذعة لماكرون

وجّه بطل العالم في رياضة الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف نقدا لاذعا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد تصريحاته المناهضة للإسلام وإصراره على نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ونشر البطل الروسي المسلم المعتزل حديثا عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صورة لماكرون، مع رسالة دفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم باللغتين الروسية والعربية.

وشدد نورمحمدوف على أنه "‎نحن المسلمين نحب رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا ومن جميع خلق الله سبحانه وتعالى. صدّقوني هذه الاستفزازات سوف تخرج من أعناقهم، والعاقبة للمتقين".

واختتم المنشور بالآية القرآنية "إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا".

وخلال الأيام الماضية، شهدت فرنسا نشر صور ورسوم كاريكاتيرية على واجهات بعض المباني مسيئة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال الرئيس الفرنسي إن بلاده لن تتخلى عن الرسوم الكاريكاتيرية، مما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ماكرون ردا قاسيا، كما دعا شعبه إلى مقاطعة البضائع الفرنسية أيضا.