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عمره 16 عاما وفاز بـ169 لقبا.. الحبسي أصغر المتسابقين العرب في الفورمولا

الحبسي مع السيارة التي يشارك بها في سباقات الفورمولا (مواقع التواصل)
الحبسي مع السيارة التي يشارك بها في سباقات الفورمولا (مواقع التواصل)
29/10/2020

يعتبر السائق العماني شهاب الحبسي أصغر المتسابقين العرب في بطولة أوروبا المفتوحة للفورمولا 3، كما أنه أكثر المتسابقين العرب تتويجا بالألقاب في هذا السن الصغير، وتنبأ له بطل سباقات الرالي القطري ناصر العطية بمستقبل كبير.

ففي عمر 16 عاما حصل الحبسي على المركز الثامن في سباق فورمولا 3 بالجولة التي أقيمت على حلبة ريد بول رينغ في النمسا، مع حصوله على 4 نقاط إضافية، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط بعد أن حاز على نقطة واحدة في الجولة الماضية، وهو مركز متقدم بالنسبة لعمره الصغير.

وقال الحبسي للجزيرة إنه فخور بكونه أصغر المتنافسين في البطولة التي شارك فيها دون أي تدريبات مسبقة بسبب الحظر الذي شهدته سلطنة عمان نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف "منافستي مع أبطال من ذوي الخبرة الأكبر سنا هي تحد كبير دائما، والحمد لله تغلبت عليهم وحصلت على نقاط الانتقال من فورمولا 4 إلى فورمولا 3، ورغم أنني أصغر متسابق في البطولة فإنني قدمت أداء رائعا في ظل جائحة كورونا".

ورغم صغر سنه فإن الحبسي فاز بـ169 لقبا، ونال لقبه الأول وهو في سن التاسعة، وشارك في العديد من البطولات، منها بطولة الشرق الأوسط، وبطولات الخليج ودبي وفرنسا وإسبانيا والهند وغيرها من دول العالم.

 

المصدر : خدمة سند

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