كرة المضرب (تنس)

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مضرب نادال في نهائي رولان غاروس يباع بـ 118 ألف دولار

في مزاد علني -الإثنين- بيع مضرب رفائيل نادال الذي استخدمه في  الفوز بنقطة البطولة في نهائي فرنسا المفتوحة للتنس 2007 في مواجهة روجر فيدرر بمبلغ زاد عن 118 ألف دولار ليصبح من بين أغلى القطع  التذكا

Published On 29/1/2024

الإسباني ألكاراز "إعصار" لن يوقفه أحد قريبا.. توّج بويمبلدون بعد فوزه على ديوكوفيتش آخر نجوم الجيل الأسطوري للتنس

كان نوفاك ديوكوفيتش لا يزال يحاول تقبل فقدان عرش ويمبلدون لصالح الشاب الصاعد كارلوس ألكاراز، قبل أن يسأله أحد الصحفيين عما إذا كانت المباراة النهائية أمس الأحد هي بداية لمنافسة رائعة بينهما.

Published On 17/7/2023
Tennis: Wimbledon
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