كرة المضرب (تنس)

أعلن نجم كرة المضرب الإسباني رافاييل نادال اليوم الخميس أنه سيعتزل اللعبة بعد نهائيات كأس ديفيس للمنتخبات والمقررة في ملقا الشهر المقبل.
أعلن منظمو بطولة أميركا المفتوحة للتنس عن تصحيح خطأ أحد الموظفين بإدراج أعلام لاعبي روسيا وبيلاروسيا المشاركين في البطولة ضمن جدول النتائج.
مجموعة من لاعبي التنس انتقدوا “معايير مزدوجة في اللعبة” بعد تبرئة المصنف الأول عالميا يانيك سينر من ارتكاب أي مخالفة رغم سقوطه في اختبارين للكشف عن المنشطات.
تُوج الإسباني كارلوس ألكاراز بلقبه الأول في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف 6-3 و2-6 و5-7 و6-1 و6-2 في النهائي، اليوم الأحد.