8 ألقاب في وقت واحد.. أسرار الهيمنة الإسبانية على كرة القدم العالمية
من الأكاديميات إلى منتخبات الرجال والسيدات والفئات العمرية، تكشف الأرقام كيف بنت إسبانيا منظومة كروية تحمل اليوم ألقاب 8 بطولات عالمية وقارية وأولمبية.
من الأكاديميات إلى منتخبات الرجال والسيدات والفئات العمرية، تكشف الأرقام كيف بنت إسبانيا منظومة كروية تحمل اليوم ألقاب 8 بطولات عالمية وقارية وأولمبية.
عبّر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم لقرار الملاكمة الجزائرية إيمان خليف رفع دعوى قضائية لملاحقة من تنمروا عليها، ومن بينهم شخصيات معروفة في العالم.
قال محامي الملاكمة الجزائرية والبطلة الأولمبية إيمان خليف إن الأخيرة تقدمت بشكوى قانونية رسمية بدعوى تعرضها لمضايقات عبر الإنترنت. وأضاف أنه سيقاضي إيلون ماسك ودونالد ترامب والكاتبة جيه كيه رولينغ.
رفض صحفي رياضي فرنسي التضييق الذي تمارسه سلطات بلاده على الرياضيات المسلمات عبر فرض نزع الحجاب من أجل المنافسة، وآخرها الألعاب الأولمبية التي احتضنتها باريس.
حظي الإنجاز الذي حققه اللاعب الباكستاني “أرشاد نديم” في أولمبياد باريس 2024 باحتفاء واسع عبر منصات التواصل، خاصة أنه أصبح أول باكستاني يفوز بميدالية ذهبية في منافسة فردية في تاريخ بلاده.
أعلنت كوريا الجنوبية أنها خصصت في مطارها الرئيسي كلبا بوليسيا هو الأول من نوعه مدرّبا على رصد هذه الحشرات.
أعلن رئيس بوتسوانا أنه ستكون هناك، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عطلة رسمية للسماح للشعب بالاحتفال بأول ميدالية ذهبية في تاريخها والعودة المظفرة للعداء ليتزيلي تيبوغو الذي فاز بسباق 200 متر في باريس.
كشف الأيرلندي دانيال ويفن المتوج بميداليتين أولمبيتين -أمس الاثنين- أنه “نقل على وجه السرعة” إلى المستشفى في باريس بسبب خلل في المعدة بعد يومين من مشاركته في ماراثون السباحة في نهر السين.
كان لافتا ارتداء البطلة الأولمبية الهولندية سيفان حسن للحجاب خلال تتويجها بذهبية سباق الماراثون، أمس الأحد، في اليوم الأخير من أولمبياد باريس، معوّضة الاكتفاء ببرونزيتي سباقي 5 و10 آلاف متر.
يأمل فريق برشلونة أن يرفع الصعود المذهل لنجمه الواعد لامين جمال مستوى فريق شاب موهوب تحت قيادة المدرب الجديد هانز فليك، وأن يساعد في استعادة لقب الدوري الإسباني من غريمه ريال مدريد الزاخر بالنجوم.