أولمبياد باريس 2024

سباح أولمبي آخر يمرض بعد سباق بنهر السين في فرنسا

كشف الأيرلندي دانيال ويفن المتوج بميداليتين أولمبيتين -أمس الاثنين- أنه “نقل على وجه السرعة” إلى المستشفى في باريس بسبب خلل في المعدة بعد يومين من مشاركته في ماراثون السباحة في نهر السين.