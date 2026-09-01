أولمبياد باريس 2024

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مدة الفيديو 03 دقيقة 40 ثانية 03:40
مدة الفيديو 03 دقيقة 40 ثانية 03:40
من برنامج: شبكات

مغردون للجزائرية إيمان خليف: لا تتنازلي عن أخذ حقك من المتنمرين

عبّر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم لقرار الملاكمة الجزائرية إيمان خليف رفع دعوى قضائية لملاحقة من تنمروا عليها، ومن بينهم شخصيات معروفة في العالم.

Published On 14/8/2024
مدة الفيديو 04 دقيقة 12 ثانية 04:12
مدة الفيديو 04 دقيقة 12 ثانية 04:12
من برنامج: شبكات

من حقول القمح إلى العالمية.. قصة لاعب أولمبياد باكستاني تثير تفاعل مغردين

حظي الإنجاز الذي حققه اللاعب الباكستاني “أرشاد نديم” في أولمبياد باريس 2024 باحتفاء واسع عبر منصات التواصل، خاصة أنه أصبح أول باكستاني يفوز بميدالية ذهبية في منافسة فردية في تاريخ بلاده.

Published On 13/8/2024

في "الماما أفريكا" حتى الاحتفال بذهبية أولمبية مختلف

أعلن رئيس بوتسوانا أنه ستكون هناك، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عطلة رسمية للسماح للشعب بالاحتفال بأول ميدالية ذهبية في تاريخها والعودة المظفرة للعداء ليتزيلي تيبوغو الذي فاز بسباق 200 متر في باريس.

Published On 13/8/2024

سباح أولمبي آخر يمرض بعد سباق بنهر السين في فرنسا

كشف الأيرلندي دانيال ويفن المتوج بميداليتين أولمبيتين -أمس الاثنين- أنه “نقل على وجه السرعة” إلى المستشفى في باريس بسبب خلل في المعدة بعد يومين من مشاركته في ماراثون السباحة في نهر السين.

Published On 13/8/2024

لماذا ارتدت البطلة الأولمبية سيفان حسن الحجاب خلال تتويجها بذهبية الماراثون؟

كان لافتا ارتداء البطلة الأولمبية الهولندية سيفان حسن للحجاب خلال تتويجها بذهبية سباق الماراثون، أمس الأحد، في اليوم الأخير من أولمبياد باريس، معوّضة الاكتفاء ببرونزيتي سباقي 5 و10 آلاف متر.

Published On 12/8/2024

ملخص حفل ختام أولمبياد باريس 2024

Published On 11/8/2024

برشلونة يعتمد على لامين جمال للتغلب على ريال مدريد واستعادة لقب الليغا

يأمل فريق برشلونة أن يرفع الصعود المذهل لنجمه الواعد لامين جمال مستوى فريق شاب موهوب تحت قيادة المدرب الجديد هانز فليك، وأن يساعد في استعادة لقب الدوري الإسباني من غريمه ريال مدريد الزاخر بالنجوم.

Published On 11/8/2024
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