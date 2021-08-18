كورونا يتسبب بإلغاء سباق الجائزة الكبرى الياباني في "فورمولا-1"

أعلن منظمو سباقات سيارات "فورمولا-1" اليوم الأربعاء، إلغاء سباق الجائزة الكبرى الياباني هذا العام بسبب "أمور معقدة قائمة" تتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان من المفترض أن يقام السباق منتصف أكتوبر/تشرين الأول ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات فورمولا، لكن تقرر إلغاؤه رغم النجاح الذي حققته اليابان مؤخرا في استضافة دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة طوكيو.

وكان سباق اليابان قد ألغي أيضا العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وذكرت إدارة فورمولا-1- في بيان "نعمل الآن على تفاصيل جدول المنافسات المعدل، وسنعلن عن التفاصيل النهائية خلال الأسابيع المقبلة".

وتابعت "أثبتت فورمولا-1 هذا الموسم والعام الماضي قدرتها على التأقلم وإيجاد الحلول للمشكلات القائمة، ونحن سعداء للغاية بمستوى اهتمام عدد من المواقع باستضافة سباقات فورمولا-1، هذا الموسم وما بعده".

وكانت هذه الإدارة قد أعلنت أنها تعتزم إقامة موسم قياسي عام 2021 يشمل 23 سباقا رغم أزمة كورونا، والآن تسعى لإيجاد الحل البديل فيما يتعلق بسباق اليابان.

وكان سباق اليابان مقررا ضمن 3 سباقات متتالية، حيث يقام سباق فورمولا-1 الروسي في 26 سبتمبر/أيلول، يليه سباق تركيا في 3 أكتوبر/تشرين الأول. وكان مقررا أن يقام السباق الياباني في 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وأصبح موعد السباق الياباني بذلك شاغرا، لكن فورمولا-1 كانت قد استعرضت منذ الموسم الماضي مرونة إزاء الاستقرار على مواقع بديلة لاستضافة السباقات خلال وقت قصير.

وكانت منافسات الموسم الماضي قد انطلقت في يوليو/تموز بدلا من مارس/آذار بسبب جائحة كورونا، لكن الموسم شهد إقامة 17 سباقا.

وتشهد منافسات فورمولا-1 حاليا فترة إجازة منتصف الموسم، بعد إقامة 11 سباقا، ويتصدر البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس الترتيب العام لفئة السائقين ويليه ماكس فيرستابن سائق ريد بول.

وتتواصل منافسات بطولة العالم بإقامة سباق الجائزة الكبرى البلجيكي في 29 من الشهر الجاري.