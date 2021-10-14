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رياضات ميكانيكية

إشادة كبيرة بالبطل القطري ناصر العطية بعد فوزه برالي المغرب للمرة السادسة

2019 Dakar Rally - Stage Five AREQUIPA, PERU - JANUARY 11: Nasser Al-Attiyah of Qatar with his Toyota Gazoo Racing Sa no. 301 TOYOTA HILUX car and co-driver Matthieu Baumel of France (not in frame) gets ready to start on the sand prior to Stage Five of the 2019 Dakar Rally between Moquegua and Arequipaon January 11, 2019 in on Los Palos beach near Arequipa, Peru. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)
ناصر العطية من أبرز أبطال الرياضة القطرية (غيتي)
14/10/2021

حظي المتسابق القطري ناصر العطية بإشادة كبيرة على الصعيدين الرسمي والشعبي بعد تحقيقه لقب رالي المغرب الصحراوي للمرة السادسة في تاريخه أمس الأربعاء.

وهنأت وزارة الثقافة والرياضة القطرية العطية على إنجازه الجديد في عالم الراليات، قائلة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر "نبارك للبطل العالمي ناصر العطية حصوله للمرة السادسة في تاريخه على لقب رالي المغرب الصحراوي الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للعام 2021".

وشارك رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني في تهنئة العطية، إذ نشر صورة من احتفال البطل القطري برفع علم بلاده بعد الفوز، معلقا عليها "نبارك لك يا بو شعيل التألق ورفع الأدعم في أهم الراليات العالمية".

واحتفت السفارة القطرية في المغرب كذلك بفوز العطية التاريخي بالسباق.

وتغنى إعلاميون ونشطاء قطريون بإنجاز العطية والفوز للمرة السادسة في تاريخه بلقب رالي المغرب الصحراوي، إذ كتب الناشط القطري خالد الكواري "ألف مبارك لبطلنا العالمي ناصر العطية فوزه في رالي المغرب، تستاهل يا بو شعيل".

المصدر : وكالة سند
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