إشادة كبيرة بالبطل القطري ناصر العطية بعد فوزه برالي المغرب للمرة السادسة

حظي المتسابق القطري ناصر العطية بإشادة كبيرة على الصعيدين الرسمي والشعبي بعد تحقيقه لقب رالي المغرب الصحراوي للمرة السادسة في تاريخه أمس الأربعاء.

وهنأت وزارة الثقافة والرياضة القطرية العطية على إنجازه الجديد في عالم الراليات، قائلة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر "نبارك للبطل العالمي ناصر العطية حصوله للمرة السادسة في تاريخه على لقب رالي المغرب الصحراوي الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للعام 2021".

مبروك الإنجاز نبارك للبطل العالمي ناصر العطية على حصوله للمرة السادسة في تاريخه لقب رالي المغرب الصحراوي الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للعام 2021.@AlAttiyahN #نحو_مجتمع_واعٍ #وزارة_الثقافة_والرياضة pic.twitter.com/FtiDSuUEq8 — وزارة الثقافة و الرياضة (@MCSQA) October 13, 2021

وشارك رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني في تهنئة العطية، إذ نشر صورة من احتفال البطل القطري برفع علم بلاده بعد الفوز، معلقا عليها "نبارك لك يا بو شعيل التألق ورفع الأدعم في أهم الراليات العالمية".

البطل العالمي ناصر العطية يحقق لقب رالي المغرب للمرة السادسة في تاريخه وهو الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة 2021 ..

نبارك لك يا بو شعيل التألق ورفع الأدعم في أهم الراليات العالمية .. 🇶🇦🥇👏🏻@AlAttiyahN pic.twitter.com/rxG6Aq7LBl — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) October 13, 2021

واحتفت السفارة القطرية في المغرب كذلك بفوز العطية التاريخي بالسباق.

للمرة السادسة في تاريخه البطل القطري ناصر العطية يتوج بـ # رالي المغرب الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة " كروس كانتري " للعام 2021 ، بعد فوزه بالمرحلة الأخيرة اليوم pic.twitter.com/mG6qqiTHri — Qatar Embassy_Rabat (@QatarEmb_Rabat) October 13, 2021

وتغنى إعلاميون ونشطاء قطريون بإنجاز العطية والفوز للمرة السادسة في تاريخه بلقب رالي المغرب الصحراوي، إذ كتب الناشط القطري خالد الكواري "ألف مبارك لبطلنا العالمي ناصر العطية فوزه في رالي المغرب، تستاهل يا بو شعيل".

الف الف مبروووووك لبطلنا العالمي ناصر العطية فوزه في رالي المغرب للمرة السادسة في تاريخه وهي الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة 2021

تستاهل يا بو شعيل 🇶🇦🇶🇦@AlAttiyahN pic.twitter.com/ZPpZKCgGUS — ‏خالد بن مبارك الكواري (@kalkawari75) October 13, 2021

تهانينا القلبيه لبطلنا العالمي سوبر ستار العرب ناصر بن صالح بن ناصر بن عبدالله العطيه فوزه بالمركز الأول في سباق رالي المغرب ..تستاهل الفوز وعوايدك يابوشعيل المراكز الاولى حصريا لك …محمد بن إبراهيم الشاعر بوجاسم الخريطيات pic.twitter.com/GU6753VhnE — محمد ابراهيم الشاعر (@MohammedBinIbr8) October 13, 2021