لعشاق الفورمولا1.. انتهى الانتظار والأحد المقبل أول السباقات

تتجه أنظار الملايين من عشاق سباقات السيارات بكل أنحاء العالم بعد غد الأحد لمضمار شبيلبرغ بالنمسا لمتابعة فعاليات السباق الأول في بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا1 في الموسم الحالي.

وبعد تأجيل لمدة 4 شهور بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، تنطلق فعاليات الموسم الحالي من البطولة وسط إجراءات وقائية واحترازية صارمة للحد من تفشي الوباء.

ويحمل هذا الموسم رقم 70 في تاريخ البطولة، لكنه يبدو مختلفا للغاية عن أي موسم سابق، وقد يكون هكذا بالنسبة لأي موسم قادم أيضا.

وأحكم فريق مرسيدس وسائقه البريطاني لويس هاميلتون سيطرتهما على البطولة عبر السنوات القليلة الماضية، كما كان من المنتظر أن تستمر هذه الهيمنة في الموسم الحالي، الذي كان مقررا أن يبدأ في مارس/آذار الماضي.

ولكن انطلاقة الموسم تأجلت لنحو 4 شهور، كما أن الأجواء التي تقام فيها قد تمنح أكثر من سائق الأمل في تفجير المفاجأة وخطف اللقب العالمي.

ويحلم الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول في انتزاع اللقب الأول له ببطولات فورمولا1، خلال هذا الموسم.

وحتى الآن، يتضمن الجدول المعدل لسباقات البطولة هذا الموسم 8 سباقات فقط، وجميعها في القارة الأوروبية، على أن تبدأ البطولة بسباقين متتاليين في النمسا؛ أولهما بعد غد، ثم يقام السباق التالي في المجر الأحد التالي الموافق 12 من الشهر الحالي.

والحقيقة أن هناك عنصرا مجهولا، وهو أن الفرق المشاركة في البطولة استطاعت -بعد فترة الاختبارات التي سبقت الموسم- أن تستغل فترة التوقف بسبب "كورونا" لتطوير سياراتها واستعداداتها، بعيدا عن أعين الجماهير، مستفيدة من تأجيل الموسم الذي كان مقررا له أن ينطلق منتصف مارس/آذار الماضي بأستراليا.

ويستطيع هاميلتون حامل لقب البطولة معادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب البطولة التي يحرزها أي سائق في مسيرته الرياضية، وهو الرقم المسجل باسم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر برصيد 7 ألقاب.

كما يستطيع معادلة وتحطيم رقم قياسي آخر يحمله شوماخر، وهو عدد السباقات التي يفوز بها أي سائق في تاريخ مشاركاته ببطولات فورمولا1، وهو 91 سباقا.

وينتهي عقد هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس مع مرسيدس نهاية الموسم الحالي، ولكن رئيس السباقات في مرسيدس توتو فولف قال سابقا "نأمل أن يكون لدينا شيء جيد قريبا".

ويبدو الألماني سيباستيان فيتيل أحد البدائل المتاحة أمام فريق مرسيدس، حيث ينتهي عقده مع فيراري نهاية الموسم الحالي، وتم الإعلان عن عدم تجديد العقد بينهما، في ظل الاهتمام البالغ الذي يوليه فيراري للسائق الآخر بالفريق، حيث يلقي معظم ثقله على السائق الشاب تشارلز لوكلير.

وبخلاف الفرق الثلاثة الكبيرة مرسيدس وفيراري وريد بول، يتوقع فريق ماكلارين مواصلة تطور مستواه، وربما ينهي فترة غياب طويلة عن منصة التتويج قبل انتقال سائقه كارلوس ساينث إلى فيراري، وقبل أن يحل مكانه دانيال ريتشاردو الذي تنتهي علاقته هذا الموسم مع رينو، ليعوض ماكلارين عن رحيل ساينث.

ويأمل فريق هاس الأميركي العودة لتقديم أداء جيد بعد المستوى المتواضع الذي كان عليه في 2019، في حين سيعتمد فريق "ألفا روميو" على الخبرة الكبيرة لسائقه المخضرم كيمي رايكونن.

كما يتطلع وليامز إلى استعادة الاتزان بعد موسم سيئ في 2019، ولا يزال هذا محل شك في ظل معاناة الفريق البريطاني الكلاسيكي من أزمة مالية.

وبعد السباقين المقررين بالنمسا والمجر، ستشهد البطولة سباقين متتاليين في إنجلترا في 2 و9 من الشهر المقبل، ثم تقام السباقات الثلاثة المقررة بإسبانيا وبلجيكا في 16 و30 م الشهر نفسه على الترتيب، وفي إيطاليا في 6 سبتمبر/أيلول المقبل.

وما زال جدول البطولة متاحا أمام أي تغيير حتى إقامة سباقين في البحرين وأبو ظبي نهاية البطولة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.