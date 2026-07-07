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مباشر مباراة مصر ضد الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 7/7/2026
مباشر مباراة مصر ضد الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
تغطية مباراة لحظة بلحظة للمواجهة بين المنتخبين المصري والأرجنتيني في الدور ثمن النهائي لمونديال 2026 لكرة القدم.
وعبر "الفراعنة" إلى هذا الدور المتقدم للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم المونديالية بعد تجاوز أستراليا بركلات الترجيح، وفي المقابل حجز "الألبيسيليستي" مقعده بشق الأنفس بالفوز على الوافد الجديد منتخب كاب فيردي (3-2) بعد التمديد للأشواط الإضافية.
مباراة مصر ضد الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم.. الموعد
تقام مباراة مصر والأرجنتين اليوم الثلاثاء 7 يوليو/تموز 2026 على ملعب أتلانتا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 7 مساء (19:00) بتوقيت مصر والسعودية وقطر، و8 مساء (20:00) بتوقيت الإمارات.
تابعوا أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطية المباشرة التالية للجزيرة نت.