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مباشر مباراة أمريكا ضد بلجيكا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 7/7/2026
مباشر مباراة أمريكا ضد بلجيكا في كأس العالم 2026
مباشر مباراة أمريكا ضد بلجيكا في كأس العالم 2026، حيث يستضيف ملعب "لومن فيلد" في سياتل مواجهة مرتقبة تجمع بين أمريكا وبلجيكا، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة التي تُقام للمرة الأولى في التاريخ بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
مباشر مباراة أمريكا ضد بلجيكا في كأس العالم 2026
موعد مباراة أمريكا ضد بلجيكا في كأس العالم 2026
تُقام مباراة أمريكا ضد بلجيكا في كأس العالم 2026 فجر اليوم الثلاثاء 7 يوليو/تموز الجاري.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة 3:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة أمريكا ضد بلجيكا في كأس العالم 2026
- BeIN Sports Max 2
كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.