مباشر مباراة المكسيك ضد إنجلترا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة المكسيك ضد إنجلترا في كأس العالم 2026
تأجل انطلاق مباراة المكسيك وإنجلترا، فجر الإثنين، في ثمن نهائي كأس العالم 2026، لساعة واحدة بسبب "الظروف الجوية السيئة"، وفق ما قال الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
وأشار فيفا إلى أنه "بسبب الظروف الجوية السيئة في مكسيكو سيتي، بما في ذلك المخاطر الناتجة عن البرق بالقرب من الملعب، تم تأجيل انطلاق المباراة إلى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (1:00 بتوقيت غرينيتش)".
مباشر مباراة المكسيك ضد إنجلترا في كأس العالم 2026، حيث يحتضن استاد "أزتيكا" مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي المكسيك وإنجلترا، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، التي تُقام للمرة الأولى في التاريخ بنظام الاستضافة المشتركة بين ثلاث دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك.
مباشر مباراة المكسيك ضد إنجلترا في كأس العالم 2026
وتتجه الأنظار إلى هذه الموقعة المرتقبة التي تُصنف كواحدة من أقوى مواجهات الدور ثمن النهائي؛ حيث يدخل المنتخبان اللقاء بطموحات كبيرة ودوافع مشتركة لمواصلة المشوار نحو الأدوار المتقدمة والمنافسة بقوة على اللقب.
موعد مباراة المكسيك ضد إنجلترا في كأس العالم 2026
موعد مباراة المكسيك ضد إنجلترا هو اليوم الإثنين 6 يوليو/تموز 2026، على استاد أزتيكا.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحا (03:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة المكسيك وإنجلترا في كأس العالم 2026
beIN SPORTS MAX 2
beIN SPORTS MAX 4
كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.