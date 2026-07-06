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مباشر مباراة البرتغال ضد إسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 6/7/2026|
آخر تحديث: 20:34 (توقيت مكة)
نتيجة مباراة البرتغال ضد إسبانيا مباشر اليوم في ثمن نهائي كأس العالم عام 2026.
يحتضن ملعب أرلينغتون في دالاس المواجهة الأولى بين المنتخبين في المونديال منذ التعادل المذهل 3-3 في دور المجموعات عام 2018.
قدم منتخب "لاروخا" أداء تصاعديا وعبر بسهولة النمسا بثلاثية نظيفة في دور الـ32 في لوس أنجلوس.
في المقابل، حقق منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو فوزا دراميا على كرواتيا 2-1 في تورونتو.
موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في كأس العالم
تقام المباراة يوم الاثنين 6 يوليو/تموز 2026 على ملعب أرلينغتون في دالاس.
وتنطلق صافرة البداية في الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الرياض والدوحة وبيروت والقاهرة، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والبرتغال في كأس العالم:
- beIN SPORTS MAX 1
- beIN SPORTS MAX 3
- beIN SPORTS MAX 5