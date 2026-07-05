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مباشر مباراة البرازيل ضد النرويج في ثمن نهائي كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 5/7/2026|
آخر تحديث: 21:09 (توقيت مكة)
تابعوا نتيجة مباراة البرازيل والنرويج مباشر اليوم في تغطية لحظة بلحظة لمواجهة ثمن نهائي كأس العالم 2026.
يواصل منتخب البرازيل رحلة مطاردة اللقب السادس في كأس العالم لكرة القدم، وذلك عندما يواجه نظيره النرويجي اليوم في نيويورك.
في المقابل فإن النرويج لديه رغبة قوية في أن يثبت حضورا أفضل من نسخ سابقة للمونديال، وأن يعتبر الفوز على كوت ديفوار في دور الـ32 مجرد بداية لطريق طويل في الأدوار الإقصائية.
موعد مباراة البرازيل والنرويج في كأس العالم
تقام المباراة يوم الأحد 5 يوليو/تموز على ملعب متلايف في نيوجيرسي.
وتنطلق صافرة البداية في الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، الثانية عشرة منتصف الليل (00:00) بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والنرويج
- بي إن سبورتس ماكس 1
- بي إن سبورتس ماكس 3
- بي إن سبورتس ماكس 5