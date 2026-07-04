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مباشر مباراة فرنسا ضد باراغواي في دور الـ16 من كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 4/7/2026
مباشر مباراة فرنسا ضد باراغواي في دور الـ16 من كأس العالم عام 2026.. لحظة بلحظة
يحتضن ملعب لينكون فاينانشال فيلد في فيلادلفيا القمة بين فرنسا وباراغواي في دور الـ16 من كأس العالم الجارية.
يسعى منتخب باراغواي إلى تحقيق مفاجأة أخرى في كأس العالم عام 2026، بعدما نجح في إقصاء منتخب ألمانيا، بطل العالم أربع مرات، ليبلغ دور الـ16، بينما حقق منتخب فرنسا فوزا سهلا على السويد 3-0 في مباراتهما في دور الـ32.
تعيش فرنسا نهضة هجومية رائعة، إذ إن فوزها على السويد 3-0 في دور الـ32 مثل خامس مباراة تواليا تسجل فيها ثلاثة أهداف على الأقل.
وتنطلق صافرة بداية مباراة فرنسا وباراغواي منتصف الليل (00:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، والساعة الواحدة صباحا (01:00) بتوقيت أبوظبي، والساعة 10 مساء (22:00) بتوقيت الرباط.
قنوات البث المباشر لمباراة فرنسا ضد باراغواي
- beIN SPORTS MAX 2
- beIN SPORTS MAX 5