مباراة مباشرةمباراة مباشرة,
مباشر مباراة غانا ضد كولومبيا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 4/7/2026|
آخر تحديث: 02:12 (توقيت مكة)
مباشر مباراة غانا ضد كولومبيا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
مباشر مباراة غانا ضد كولومبيا في كأس العالم 2026 حيث يسعى المنتخب الكولومبي إلى التأهل لدور الستة عشر من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، للمرة الرابعة في تاريخه، لكنه سيصطدم بطموح منافسه الغاني الذي يأمل في بلوغ هذا الدور للمرة الثالثة في تاريخه.
مباشر مباراة غانا ضد كولومبيا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
يستضيف ملعب كانساس سيتي المواجهة التي تقام ضمن منافسات دور الـ32، فجر السبت، التي تجمع بين متصدر المجموعة 11 منتخب كولومبيا، ونظيره الغاني الذي احتل المركز الثالث في المجموعة 12.
موعد مباراة كولومبيا ضد غانا في كأس العالم 2026
تُقام مباراة كولومبيا ضد غانا في كأس العالم 2026 فجر السبت 4 يوليو/تموز، عند الساعة 4:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة وبيروت.
القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا ضد غانا في كأس العالم 2026
BeIN Sports Max 1)
كما يمكنكم متابعة تغطية حية ومباشرة بجميع تفاصيلها عبر موقعنا الجزيرة نت.