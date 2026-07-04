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مباشر مباراة المغرب ضد كندا في ثمن نهائي كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 4/7/2026
مباشر نتيجة مباراة المغرب وكندا في ثمن نهائي كأس العالم 2026.. تغطية لحظة بلحظة التشكيلتان الأهداف
يخوض أسود الأطلس هذه المباراة بعد تأهلهم المثير على حساب هولندا بركلات الترجيح، حيث يعول الجمهور المغربي على زملاء القائد أشرف حكيمي لبلوغ الدور ربع النهائي.
في المقابل، يدخل المنتخب الكندي اللقاء بثقة عالية بعد فوزه على جنوب أفريقيا، مدفوعاً بدعم جماهيري كبير بصفته أحد المستضيفين للبطولة.
توقيت انطلاق مباراة المغرب وكندا:
تقام مباراة المغرب ضد كندا اليوم السبت 4 يوليو/تموز 2026، على ملعب هيوستن. وتنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:
- 18:00 بتوقيت الرباط.
- 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الدوحة، والقاهرة.
- 21:00 بتوقيت أبوظبي.
قنوات البث المباشر لمباراة المغرب وكندا
- beIN SPORTS MAX 1
- beIN SPORTS MAX 3
- beIN SPORTS MAX 5
كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.