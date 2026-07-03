مباراة مباشرةمباراة مباشرة,
مباشر مباراة الجزائر ضد سويسرا بدور الـ32 في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 3/7/2026
مباشر مباراة الجزائر ضد سويسرا بدور الـ32 في كأس العالم 2026 لكرة القدم.
تقام مباراة الجزائر ضد سويسرا في المونديال اليوم الجمعة 03 يوليو/تموز 2026 على ملعب بي سي بليس (فانكوفر الكندية).
وتنطلق مباراة الجزائر وسويسرا الساعة السادسة صباحا (06:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، (04:00) بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.
مباشر مباراة الجزائر ضد سويسرا بدور الـ32 في كأس العالم.. القنوات الناقلة
- بي إن سبورتس ماكس 1
- بي إن سبورتس ماكس 3
- بي إن سبورتس ماكس 5
ومتابعة تغطية "الجزيرة رياضة" المباشرة لكل أحداث المباراة عبر موقعنا الجزيرة نت.