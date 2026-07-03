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مباشر مباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
Published On 3/7/2026|
آخر تحديث: 4/7/2026 00:26 (توقيت مكة)
مباشر مباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي في كأس العالم
مباشر مباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي في كأس العالم، حيث يخوض منتخب الأرجنتين مواجهة مرتقبة أمام كاب فيردي ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، وهو يملك فرصة لتعزيز مكانته بين أكثر المنتخبات حضورًا في الأدوار الإقصائية للمونديال.
مباشر مباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي في كأس العالم
وفي حال تأهل منتخب "الألبيسيليستي" سيرفع رصيده إلى 11 مشاركة في دور الـ16 عبر تاريخ كأس العالم، لينفرد بالمركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات ظهورًا في هذا الدور، خلف البرازيل صاحبة الصدارة بـ13 مشارك.
موعد مباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي في كأس العالم 2026
تُقام مباراة الأرجنتين ضد ككاب فيردي في كأس العالم 2026 فجر السبت 4 يوليو/تموز، عند الساعة 1:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد الرأس الأخضر في كأس العالم 2026
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