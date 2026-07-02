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مباشر مباراة إسبانيا ضد النمسا في دور الـ32 بكأس العالم.. لحظة بلحظة
Published On 2/7/2026|
آخر تحديث: 20:10 (توقيت مكة)
مباشر مباراة إسبانيا ضد النمسا في دور الـ32 بكأس العالم.. لحظة بلحظة
على ملعب صوفي في لوس أنجلوس، يواجه المنتخب الإسباني، أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، نظيره النمساوي اليوم ضمن دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026.
يدخل لا روخا الإسباني اللقاء بكبرياء بطل أوروبا ومنتشيا بسلسلة تاريخية من اللا هزيمة بلغت 34 مباراة متتالية في جميع المسابقات الرسمية والودية، وبات على بعد خطوة واحدة من معادلة رقمه القياسي الوطني البالغ 35 مباراة، وثلاث خطوات من الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا برصيد 37 مباراة متتالية دون هزيمة.
في المقابل، يخوض منتخب النمسا هذه الموقعة مدفوعا بإنجاز عبور دور المجموعات للمرة الأولى منذ 72 عاما، وتحديدا منذ نسخة عام 1954 التي حقق فيها المركز الثالث.
توقيت مباراة إسبانيا والنمسا
تجري مقابلة إسبانيا ضد النمسا عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت باريس
القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والنمسا
- بي إن سبورت 1
- بي إن سبورت 3
- بي إن سبورت 6