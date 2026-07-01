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مباشر مباراة إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية بدور الـ32 في كأس العالم 2026
Published On 1/7/2026
مباشر مباراة إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية بدور الـ32 في كأس العالم 2026
مواجهة أوروبية أفريقية مرتقبة بين إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.
تقام المباراة على ملعب "أتلانتا" في قلب مدينة أتلانتا بولاية كولورادو الأمريكية، وتبدأ الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينيتش، السابعة مساء 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.
تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات بين سبورت القطرية صاحبة الحقوق الحصرية لبث كأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي خصصت لها قناة:
- beIN SPORTS MAX 1