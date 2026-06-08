مباشر.. مباراة الأردن ضد كولومبيا الودية استعدادا لكأس العالم

مباشر، مباراة الأردن ضد كولومبيا الودية فجر الاثنين، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026

يحتضن ملعب ميتروبوليتانو المواجهة التي تنطلق في تمام الساعة الثانية صباحا (02:00) بتوقيت الأردن والسعودية وقطر، الثالثة صباحا (03:00) بتوقيت الإمارات.

وستكون هذه المواجهة الاختبار الأخير لمنتخب "النشامى" قبل خوض غمار نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم. بعد الخسارة أمام سويسرا.

في المقابل حققت كولومبيا فوزًا عريضًا على كوستاريكا بثلاثية، وتتطلع لهزيمة النشامى الطامحين بدورهم إلى فوز يرفع المعنويات قبل انطلاق الحدث المرتقب.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكولومبيا

قناة الأردنية الرياضية

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

وتعرض منتخب الأردن للانتقادات من جماهيره بعد المباراة الودية السابقة التي خسرها أمام سويسرا 1-4، حيث تعددت الأخطاء الفنية والفردية.

وأوقعت قرعة نهائيات كأس العالم 2026 المنتخب الأردني في المجموعة العاشرة، إلى جانب منتخبات الأرجنتين والنمسا والجزائر.