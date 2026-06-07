مباشر مباراة المغرب ضد النرويج الودية.. لحظة بلحظة

يلتقي منتخبا المغرب والنرويج في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم على ملعب سبورتس إليستريتد في نيوجيرسي

يصل منتخب أسود الأطلس إلى نيوجيرسي بعد فوزه في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة، بما في ذلك فوز ساحق بنتيجة 4-0 على مدغشقر في 2 يونيو/حزيران الجاري.

موعد مباراة المغرب ضد النرويج

تقام مباراة المغرب ضد النرويج اليوم الأحد 7 يونيو/حزيران على ملعب "سبورتس إليستريتد" بمدينة هاريسون التابعة لولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وتنطلق صافرة البداية في مدن وعواصم بلاد المغرب العربي في تمام الساعة الثامنة مساء بحسب توقيتها المحلي (السابعة مساء بتوقيت غرينتش)، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد النرويج

الرياضية المغربية (Arryadia TV)

الأولى (Al Aoula)

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

تحت قيادة المدرب محمد وهبي، يبدو المنتخب المغربي منظما وواثقا قبل خوض منافسات المجموعة الثالثة ضد البرازيل واسكتلندا وهايتي.

في غضون ذلك، يدخل المنتخب النرويجي منافسات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998 بزخم قوي.

فقد فاز فريق المدرب ستالي سولباكن على السويد بنتيجة 3-1 قبل أيام قليلة، وهي نتيجة من شأنها أن تعزز ثقتهم بأنفسهم قبل مشوارهم في المجموعة التاسعة ضد العراق والسنغال وفرنسا.

سيسعى كلا المدربين إلى وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلات وتقييم عمق الفريق. ومع اقتراب موعد كأس العالم، لم يتبق مجال كبير للتجربة.