مباشر مباراة تونس ضد بلجيكا الودية تحضيرا لمونديال 2026.. لحظة بلحظة

مباشر مباراة تونس ضد بلجيكا اليوم السبت ضمن تحضيرات الفريقين لنهائيات كأس العالم 2026.

وهذه المباراة على ملعب الملك بودوان في بروكسل ليست مجرد اختبار ودي، بل ستكون بمثابة بروفة قوية لفريقين متحمسين لضبط التعديلات النهائية قبل دخولهما المنافسات الرسمية.

توقيت مباراة بلجيكا وتونس اليوم السبت 6 يونيو/حزيران 2026

تونس: 2:00 ظهرا

مصر والسعودية وقطر: 4:00 عصرا

الإمارات: 5:00 عصرا

القنوات الناقلة لمباراة تونس وبلجيكا بث مباشر

البث المباشر عبر:

القناة الوطنية الأولى التونسية

تطبيق TOD

منصة (ديوان سبور)

الاختبار الثاني لبلجيكا وتونس

بعد فوز مستحق على كرواتيا (0-2)، تعتزم بلجيكا بقيادة المدرب الفرنسي رودي غارسيا في آخر اختبار ودي مواصلة مسيرتها الجيدة بـ 12 مباراة متتالية دون هزيمة (8 انتصارات، 4 تعادلات).

في المقابل، خسر المنتخب التونسي في ملعب النمسا الاثنين الماضي (1-0)، وستكون مواجهة اليوم فرصة للمدرب صبري لموشي لتعديل الأوضاع قبل انطلاق الرسميات في كأس العالم.